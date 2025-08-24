「イースタン、ロッテ−ＤｅＮＡ」（２４日、ロッテ浦和球場）

ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が調整登板のマウンドに上がり、六回途中４失点。味方の拙守に足を引っ張られた。

初回をあっさりと三者凡退に仕留めた藤浪。二回は先頭を内野安打で出塁させた。セットポジションに変わり、右打者のアセベドを三直に打ち取ると、続くマーティンをスライダーで追い込んで空振り三振。茶谷も三ゴロに仕留めた。

三回は先頭を三ゴロに打ち取ったかに思われたが、井上の悪送球で出塁を許した。ここで藤田の打球を二塁・知野がはじく間に同点に追いつかれた。それでも後続をしっかりと打ち取って最少失点で切り抜けた。

四回は２死から茶谷に投じた変化球が抜けてしまう場面もあり、カウント３ボールまで進んだが、立て直して二ゴロに打ち取るなど三者凡退に仕留めた。

１点リードの五回は１死から９番・中村奨にこの試合初めての四球。続く藤田、谷村に相次いで一、二塁間を破られ満塁のピンチを招いた。和田は遊飛、角中は遊ゴロに仕留めてスコアボードにゼロを刻んだ。六回も続投し１死から安打と四球で一、二塁と走者を背負うと松川に中前適時打を浴びて同点に追いつかれた。さらに二ゴロ併殺でチェンジのはずが失策で再び満塁のピンチとなり、藤田には３ボールから浮いた変化球を狙われて左中間を真っ二つに破られる２点二塁打。逆転を許したところで降板となった。

三浦監督は「次回登板に向けて調整登板です」と説明。この日は制球が大きく乱れることはなかった。前回登板の１軍中日戦で５回１失点と好投した中、状態を維持した姿は見せた。