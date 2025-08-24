マイクロソフト共同創業者で超富豪のビル・ゲイツ氏が２３日にＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演した。約４０分にわたって日本の学生の質問に答えるなどしたゲイツ氏へのギャラについて話題になった。

安住紳一郎アナが司会となって学生達がゲイツ氏に質問するビデオ映像が終わると、三谷幸喜氏が「もっとビジネスライクな人かと思っていたらそんなことはなかった」とフランクな姿勢に驚いた様子。続けて、「お伺いしたいのは、ビル・ゲイツさんが番組に出るにあたってギャラは幾らくらい？」と安住紳一郎アナウンサーに尋ねた。

安住アナは笑いながら「ギャラ払ってないんですよ」と明かした。「車も出してなくて。通訳の人も連れてきてくださって。番組の持ち出しはお土産のもなか代と、あと、楽屋にカロリーゼロのコーラを２本入れてくれと言われたので、２本買いました」と述べた。

三谷氏が「それだけですか」と確認するように問うと、安住アナは「それだけです」と応じた。

ゲイツ氏は、２０４５年までにほぼ全ての財産を含む約３０兆円をゲイツ財団を通じて拠出することを発表している。