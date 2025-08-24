ヘヴィメタルバンド「マストドン」のギタリストであるブレント・ハインズさんが交通事故により死去した。51歳だった。同バンドの創立メンバーで、今年3月のバンド脱退が実は強制的であったとつい先日口にしていたハインズさんが今月21日、ジョージア州アトランタで起きた衝突事故により他界した。



【写真】ハインズさんの愛車ハーレー これに乗って事故に遭うなんて…

ハインズさんがハーレーダビッドソンに乗っていたところ、道を譲らなかったBMWと衝突したと報じられている。ハインズさんはバイク好きで、自身のインスタグラムにはバイク仲間とのツーリングの様子なども投稿していた。



この訃報を受け、マストドンはこう声明を発表している。「私たちは深く心を痛め、ショックを受けていると同時に、共に数々の勝利や節目を乗り越え、心に響く音楽を生み出してきたこの創造的な存在の喪失を、まだ受け止めきれずにいます」「私たちのブレントの遺族とご友人、ファンの皆さんに心よりお悔やみ申し上げます」。ハインズさんは8月10日のインスタで母の79歳の誕生日を祝ったことを伝えていた。



３月、マストドンはハインズさんとの円満な別れを示唆する声明を発表していたが、ハインズさんは「バンドに恥をかかせた」ことが原因で脱退を余儀なくされたと語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）