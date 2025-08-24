俳優の浜辺美波さんが、最新写真集「25」の発売記念会見を行いました。



【写真を見る】 【 浜辺美波 】 5年間で美意識アップデート 「飛行機の中でたくさんパックしました」 すっぴん表紙の写真集「25」発売





「25」は、2021年に発売された写真集「20」に続く4年ぶりの写真集。オランダ・アムステルダムで撮影され、25歳の大人になった浜辺さんの素顔を楽しめる一冊になっています。







浜辺さんは、“今回も構成や、どんな写真を表紙にするかなど、結構悩んで相談して決めていたので、完成した時は本当にホッとした気持ちで。そこから先日発売されて、手元に届いた皆様に「すごく素敵だったよ」とお声をたくさんいただいたので、無事に発売できて喜んでいただいて嬉しいです“と笑顔を見せました。



表紙を飾るのは、すっぴんで撮影した1枚。体づくりやスキンケアについて聞かれた浜辺さんは、“運動はお散歩程度“と笑わせながら、“飛行機でオランダに向かうので、乾燥は大敵ということで、飛行機の中でもパックをたくさんして保湿をして、日焼け止めを塗って。保湿と紫外線対策、日々の睡眠や食事の積み重ねが肌に出るなと。この「20」からの5年間でさらに美意識がアップデートされたなと感じます“と明かしました。





オランダには1週間滞在。食事も楽しんだといい、“チーズがおいしいんですね。感動しました。ホテルの部屋で食べるように、いっぱいチーズを買いましたし、それが楽しかったです“と振り返りました。





出来栄えについては、“どうしようかな“と一瞬考え、“「25」だから、25点満点中、25点で。あはは“と満面の笑顔。

今後について“体力をつけることです。夏は暑いですし、冬は寒いですし、私たちは薄着と厚着を季節とは正反対の服を着て長時間ロケをすることも多いので、どんな時も集中力を絶やさずに現場に向き合うことができるように体力をつけて、どんな時もパワフルに動き回れるような体づくりをしていきたいと思って。食事、睡眠、運動、基礎ですけどさらに整えて気をつけていきたいです“と語りました。







【担当：芸能情報ステーション】