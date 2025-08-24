米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が２３日（日本時間２４日）に放送され、新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」を制した竹下幸之介（３０）がＳＴＲＯＮＧ無差別級王者の石井智宏（４９）とのシングルマッチを制した。

Ｇ１覇者としてＡＥＷマッチに堂々の凱旋を果たした竹下は、この日の放送で石井と激突。新日本１月５日東京ドーム大会ではＮＥＶＥＲ無差別級王者として石井の挑戦を退けており、約７か月半ぶりの再戦となった。

両者は序盤から互いに一歩も譲らない打撃戦を展開。石井のラリアート、スライディングラリアートで劣勢に陥った竹下はブルーサンダーで応戦すると、強烈なエルボーを打ち込んでいく。

竹下はレイジングファイヤーを阻止され、ラリアートで吹っ飛ばされた再び窮地に。それでも垂直落下式ブレーンバスターには行かせずリバースフランケンシュタイナーで反撃に転じる。ラリアート合戦からワガママを発射すると、レイジングファイヤーで激闘に終止符を打った。

試合後はリング上でドン・キャリスに勝利を称えられた。日米を股にかけるジ・アルファが、Ｇ１制覇を経てさらに存在感を増してきそうな気配だ。