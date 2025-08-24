浜辺美波、初のすっぴんカット撮影で意識していた肌ケア法明かす「乾燥がとにかく大敵」【25】
【モデルプレス＝2025/08/24】女優の浜辺美波が24日、都内で開催された最新写真集「25（ニジュウゴ）」（講談社）発売記念会見に出席。すっぴんカットについてや自身の変化について語った。
【写真】浜辺美波、美しすぎるすっぴん姿
25歳の節目を記念して発売される最新写真集は、浜辺がずっと訪れたかったという、オランダのアムステルダムで撮影を行った。風車に水路など、まるで絵本のように美しいオランダの風景の中に、大人になった浜辺美波を閉じ込めた一冊となっており、自由に買い物する姿や、初のすっぴんカットも掲載している。代表質問で現在の心境を聞かれた浜辺は「今回も構成であったり、どういう写真を表紙にするかなど、みんなで悩んで、相談して決めていたので。無事に完成した時は、本当にほっとした気持ちもありまして。そこから先日発売されまして、手元に届いた皆様に『すごく素敵だったよ』っていうお声を沢山いただいたので。悩んで、沢山決めてよかったなって。無事に発売できて、喜んでいただいて、とても嬉しい気持ちです」と笑顔を見せた。
写真集に込めたこだわりについて、浜辺は「前作は20歳の時に『20』を出して、今回も25歳ということで『25』を作るということになりまして。やっぱり、この年齢だからこそのものになったらいいなと思っていまして」「プロの皆様に最大限演出していただきました。自分自身も、あまり背伸びし過ぎずに。ちょっとはするけど、等身大の自分を沢山収められたらいいなと思っていて」と回想。「お仕事だけど、ちょっと旅行みたいな気持ちも半分持って行って。すごくプライベート感も残っている写真もあるんじゃないかなと思っています。今の姿を最大限引き出していただいて、自分も今できる最大限を写真に収めていただけたらいいなという気持ちで挑みました」と振り返った。
表紙になった初のすっぴん撮影に関して、スキンケアなどどんな準備を行ったのか問われた浜辺。「お散歩程度の運動は、一応心がけてやってはいたんですけど、他の激しい有酸素運動はあまりせずに今回は挑みました。あとは飛行機でオランダに向かうということで、乾燥がとにかく大敵だということで、飛行機の中でもパックをたくさんして。保湿をして。日焼け止めを塗って。そういう保湿と肌みたいなものは気をつけて挑みました」と心がけていたことを明かした。
前作の『20』からの4年間を通じての変化を質問された浜辺は「見た目の変化は、結構あるなあと思いました。あまり食生活は変えた覚えはないんですけど、年齢も重ねているので、見比べると顔つきも違うなとか、似合う服のラインも変わったなっていう風には感じました」と返答。「内面的なことで言うと、撮影だけど、すごく何に対しても余裕を持って、リラックスできているような気がしました。タイトだし、写真集だし、いいものを残したいっていうすごく強い思いはあるんですけど、その中で焦り過ぎないで、余裕を持って向き合えるようになってきたなと思っていて。写真集だけじゃなくて他のお仕事にも、自分の中で焦り過ぎないで、プレッシャーもあるけど、その上にさらに楽しもうっていう気持ちが持てるようになったかなって思います」と明かした。
変化していない面については「写真集『20』の時と同じように、今回もほぼ同じスタッフさんたちと行かせていただいたんですけど、ずっとけらけら笑ってたなって思います（笑）。もちろん撮影なんですけど、そうじゃないときに、ずっと笑いが絶えなくて。ご飯とかも本当にみんなでワイワイ楽しめて。それは変わらない時間だなと思ってます。自分自身もそれが好きだし、こういう時間があってこそのお仕事だと思うので」と話していた。（modelpress編集部）
