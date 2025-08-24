井之脇海、“妻”へ花束 ネット「泣ける」「粋ですね」
俳優の井之脇海が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妻”との貴重ショットが公開された井之脇海
公式SNSは「クランクアップを迎えた小野花梨さん。うつせみからふくまでを演じきった小野さんへの花束贈呈係は、もちろん新さんでした」と投稿。第31回「我が名は天」で悲劇的な最期を迎えたふく役・小野花梨と、夫・小田新之助役の井之脇海、蔦屋重三郎役の横浜流星との3ショットを添えた。
ファンからは「最後こそ悲しかったけれど、しっとりした空蝉の初登場回からずっと大好きでしたーーーー！！！お疲れ様です！」「小野さんお疲れ様でした！クランクアップは寂しいですが、夫から花束というのは粋ですね」「花梨ちゃん、お疲れ様でした うつせみ役が花梨ちゃんで、本当によかったと思います！これからも応援しています」「クランクアップの花束を新さんが渡す姿を想像しただけで泣ける」などの声が寄せられている。
