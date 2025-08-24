Uber Eatsで「コストコ」の商品を発見！ 非会員でも買えるけど「実店舗・コストコオンライン・Uber Eats」の価格差はどのくらい？“年会費・手数料”もふまえたお得さも検証

コストコ商品がUber Eatsで買えるようになったのはいつから？

コストコはオンライン注文もできますが、利用は会員限定のため、年会費を払って利用しなくてはなりません。しかし、2021年から、Uber Eatsでコストコ商品が注文できるサービスが始まり、こちらは非会員でも利用が可能です。

サービスの開始当初は、取扱いはコストコ川崎倉庫店1店舗のみでしたが、現在は対象店舗やエリアが広がり、取扱い商品も拡大しています。さらに、現在はUber Eatsのサイト内にコストコの専用ページがあり、定番のお菓子や日用品のほか、総菜や冷凍食品なども見やすく整理されているため、実店舗に近い感覚で利用できます。



実際の価格は？ 実店舗とオンライン、Uber Eatsを比べてみた

Uber Eatsで注文する場合、実店舗に比べて割高になる傾向はありますが、コストコオンラインと比べると割安になるケースも見られます。下の図表1は、2025年8月時点の商品価格をもとに、一部商品を比較した例です。

図表1



お菓子のアルフォートや、洗剤のパイプユニッシュは、Uber Eatsのほうが安くなっています。また、生鮮食品など、コストコオンラインでは取り扱いのない商品が、Uber Eatsで注文できる点は、大きな魅力と言えるでしょう。

なお、掲載している価格はセールなどの割引前のものですが、店舗によって金額が異なる場合もあります。そのため、あくまで1例として、参考程度にご覧ください。



年会費・手数料を含めて考えたら……結局どちらが得？

Uber Eatsを使ってコストコ商品を注文する場合、商品代金に加えて各種手数料が発生します。

まず、商品価格にはあらかじめ注文取扱手数料が上乗せされており、さらにサービス手数料（注文金額の10％前後）、配送手数料（50～550円程度）、少額注文手数料（地域によっては2000円未満で200円）が加算される場合があります。

一方、コストコでは、年会費5280円（2025年5月～）を支払うことで、実店舗や公式オンラインの利用が可能です。オンラインでは税込2500円以上の注文が必要ですが、価格は送料込みで表示されており、そのままの金額で利用できる点が安心です。

仮にUber Eatsでの注文がコストコ実店舗より30％割高だとすると、年間で1万7600円分の買い物をすれば、その差額がちょうど年会費に相当します。例えば、年に4回程度、1回あたり5000円前後の買い物をするなら、コストコの会員登録をして買い物をしたほうが割安です。

反対に、利用頻度が低く少額利用が中心であれば、手軽に使えるUber Eatsのほうが無駄はないと言えるでしょう。



まとめ

実店舗での買い物と比べると、Uber Eatsはどうしても割高になりがちです。ただし、会員になることなくコストコを気軽に利用できる点は、とても魅力的です。また、Uber Eatsでは割引クーポンなどもあるため、上手に活用することでコストを抑えることもできます。

一方、すでにコストコ会員であれば、Uber Eatsでも会員割引を利用できるため、割高感が和らぎます。新商品がほしいときや、忙しくて店舗に行けないときに活用するのもおすすめです。

非会員にとっては手軽な入り口として、会員にとっては使い分けの一手段として、Uber Eatsとコストコ、それぞれの特長をうまく生かすことでお得に利用できるでしょう。



執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種