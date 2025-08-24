米ミシシッピ州が乳児死亡率の上昇を受け公衆衛生上の緊急事態を宣言した/RyanJLane/E+/Getty Images

（ＣＮＮ）米南部ミシシッピ州の保健当局は、州内で乳児死亡率が上昇していることを受け、公衆衛生上の緊急事態を宣言した。

州保健当局の発表によると、２０２４年のミシシッピ州の乳児死亡率は出生１０００件当たり９．７人で、過去１０年あまりで最悪の死亡率となった。１４年以来、同州では生後１年を迎える前に３５００人以上の乳児が死亡している。

州保健局のダン・エドニー博士は声明で「乳児を失うたびに家族は打ちひしがれ、地域社会は打撃を受け、未来が絶たれる。これを現実として受け入れることはできないし、受け入れるつもりもない。公衆衛生上の緊急事態宣言は政策決定以上のものであり、命を救うための緊急の取り組みだ」と述べた。

緊急事態の宣言により、人的・物的資源を動員する仕組みが整う。これには、母子ケアのための標準化されたシステムの導入、出産看護の医療が不足する「産科砂漠」の解消、地域の保健スタッフや家庭訪問による母子支援の拡大、安全な睡眠習慣に関する教育活動などが盛り込まれている。

「母体の健康状態の改善が乳児死亡率を減らす最善の道だ」とエドニー氏は述べた。「それは、妊娠前後の医療へのよりよいアクセス、地域社会の支援、母親と乳児のための人的・物的資源の拡充を意味する」

全米の郡の約３分の１には産科医がひとりもいないと、母子の保健に関するＮＰＯ「マーチ・オブ・ダイムズ」が昨年発表した報告書は指摘する。ミシシッピ州では郡の半数近くが「産科砂漠」とされている。

同ＮＰＯのトップ、シンディ・ラーマン氏は声明で「ミシシッピ州の保健当局が乳児死亡率への対処として公衆衛生上の緊急事態を宣言したことは、我が国が直面している母子保健の危機を痛みとともに思い起こさせる。州の出生数は全米の１％未満だが、乳児死亡数は全体の１．６％超を占めている。こした損失は国全体への警鐘とすべきだ」とし、ミシシッピ州の対応を支持すると明らかにした。

米疾病対策センター（ＣＤＣ）は今年後半に乳児死亡率に関する新たなデータを公表する予定だ。州保健局は「この危機の緊急性を認識しており、待つことはできなかった」と述べた。

ＣＤＣの直近データによると、全米の乳児死亡率は２２年に２０年ぶりに上昇した。ミシシッピ州の乳児死亡率は全米５０州の中で最も高く、全国平均を６割以上上回った。

ミシシッピ州の発表によれば、主な死因は先天異常、早産、低出生体重、乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）で、ＣＤＣの全米データとも一致する。黒人の乳児は特に脆弱（ぜいじゃく）で、２４年には出生１０００件当たり１５人以上が死亡した。これはすでに平均を上回る水準だった死亡率が前年比で２４％増加したことを意味する。

近年の研究では、乳児の死亡と中絶規制の関連も指摘されている。ＣＮＮの調査報道では、２１年にテキサス州で妊娠６週以降の中絶を禁じる法律が施行された後、乳児死亡率が急増していた。