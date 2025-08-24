先日父が亡くなりました。お坊さんにお支払いする「お布施」や「読経料」の相場がよく分かりません。一般的にはいくらが相場なのでしょうか？

葬儀でのお布施の一般的な相場

お布施とは、読経や戒名を授けていただいたことに対する感謝の気持ちを形にしたものです。料金表があるわけではなく、地域や慣習に大きく左右されますが、全国的に見ればある程度の相場が存在します。



一般葬：20～50万円

家族葬：15～40万円

一日葬：15～25万円

直葬（読経のみ）： 5～15万円

都市部ではやや高め、地方では低めという傾向があります。特に関東では30万円以上包むケースも少なくありませんが、九州や北海道では10万円台で済む場合もあります。

このように、同じ葬儀であっても金額は大きく異なり、相場に幅があることを理解しておくことが大切です。



読経料の相場

お布施の一部として含まれることもありますが、葬儀や告別式で僧侶にお渡しする謝礼を「読経料」と呼ぶこともあります。一般的に、読経料の金額は葬儀の形態や読経の回数によって変わります。

例えば、一般葬（通夜・告別式・火葬の一連）は15～35万円、家族葬や一日葬で読経1回程度は5～15万円、直葬（火葬式）で読経のみは 3～10万円程度が目安です。読経の回数が多いほど、金額が高くなるのが一般的です。



相場に幅がある理由

お布施や読経料には定価がないため、金額は大きく幅があります。その背景を理解しておくと、不安が和らぎます。そのため、どのような条件が金額に影響しているのかを整理してみましょう。

1. 葬儀の規模

一般葬か家族葬か、一日葬か直葬かによって大きく変わります。規模が小さい葬儀では、相場も下がる傾向があります。

2. 僧侶の人数や拘束時間

読経を行う僧侶が複数名の場合や、数日間にわたって足を運んでもらう場合には金額が高くなることがあります。

3. 戒名の有無

戒名を授かる場合、戒名料として別途数万～数十万円が必要になることがあり、お布施に含めて包むこともあります。

4. 地域性

都市部では高め、地方では低めという傾向があります。これは、物価や慣習の違いによるものです。



併せて必要となることがある謝礼

お布施や読経料のほかに、以下のような謝礼を併せてお渡しするケースもあります。



・御車料：僧侶の送迎が必要な場合に包む。5000～1万円程度

・御膳料：葬儀後の会食に出席いただけない場合に食事代として包む。5000～1万円程度

これらは必ず必要というわけではありませんが、地域や慣習によっては渡すのが一般的とされることもあります。



相場を確認するためにできること

相場が分かっても「結局いくら用意すればよいのか」と迷う場合、以下の方法が参考になります。

（1）菩提寺に相談する

お世話になっているお寺がある場合、直接尋ねるのが一番確実です。

（2）葬儀社に相談する

地域の慣習を熟知しているため、具体的な目安を教えてもらえます。

（3）親戚や近所に聞く

同じお寺に縁がある方から実体験を聞けると安心です。

相談する際は、いずれも「金額はいくらですか」とストレートに尋ねるのではなく、「周りではどのくらいが多いでしょうか」といった聞き方が無難です。



まとめ

お布施や読経料の金額には明確な規定がなく、葬儀の規模や形式、地域の慣習によって大きく変わります。一般的には葬儀のお布施が 20～50万円程度、読経料が 15～35万円程度が目安とされます。相場に幅があるのは、規模や戒名の有無、地域性などが影響しているためです。

不安な場合は、菩提寺や葬儀社に相談し、地域に合った金額を確認しましょう。大切なのは形式にとらわれすぎず、故人をしのび感謝を込めてお渡しすることです。迷ったときは一人で悩まず、信頼できる人に相談しながら準備を進めましょう。

