【移住したい都道府県】3位「福岡県」2位「沖縄県」を抑え、1位になった地域にビックリ！“生活にかかるお金”はどのくらい？ メリットや注意点もあわせて解説

移住したい都道府県ランキング

ソニー生命が公開した「47都道府県別生活意識調査2024」で、移住したい都道府県ランキングが発表されました。この調査結果によると、移住したい都道府県の第3位は福岡県で5.2％、第2位は沖縄県で7.3％、第1位に選ばれたのは東京都で8.2％でした。

それぞれの移住したい理由として、第3位の福岡県は、「田舎すぎず都会すぎずちょうどいいから」（宮崎県・20代女性）、第2位の沖縄県は、「ゆったりとしているから」（岡山県・30代男性）という理由が挙げられています。第1位の東京都では、「何でもそろっていて便利そう」（石川県・40代女性）という理由が聞かれました。



3位「福岡県」2位「沖縄県」1位「東京都」実際はどうなの？

この移住したい都道府県ランキングの結果を見て、東京に「移住」という言葉がしっくり来ずに驚いた人もいるかもしれません。

実際に上位3地域に移住するのはどうなのでしょうか？ 賃金や生活費、地域の特徴（住むメリット・注意点）なども紹介していきます。



【第3位】福岡県

福岡県の賃金や生活費、地域の特徴は図表1の通りです。

図表1

特徴 賃金 生活費 ・電車やバスなどの交通網が発達しておりアクセスがよい・おいしい郷土料理がたくさんある（水炊き、もつ鍋など）・ごみの回収時間が夜中である・夏は暑く冬は寒い ・平均年収は308万円とやや低い傾向（全国平均は年収330万円） ・家賃の平均は5万1172円（全国平均は5万9656円）・物価はやや低い傾向にある

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況、総務省 令和5年住宅・土地統計調査 より筆者が作成

福岡県は、交通網が発達していてアクセスがよく、おいしい郷土料理がたくさんあります。その一方、ごみの回収時間が夜中であったり、夏は暑く冬は寒い気候であったりするため、生活に慣れるまで時間がかかるかもしれません。

平均収入は全国平均よりやや低いものの、家賃や物価も低い傾向にあります。



【第2位】沖縄県の地域の特徴

沖縄県の賃金や生活費、地域の特徴は、図表2の通りです。

図表2

特徴 賃金 生活費 ・自然豊か・豊かな食文化（沖縄そばなど）・1年を通して暖かく過ごしやすい気候・台風の被害に遭いやすい・交通渋滞が多いエリアもある ・平均年収は266万円で全国平均よりも低い（全国平均は330万円） ・家賃は平均4万9379円（全国平均は5万9656円）・物価はやや高い傾向

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況、総務省 令和5年住宅・土地統計調査 より筆者が作成

自然豊かで独自の文化を持つ沖縄県は、1年を通して暖かい気候で過ごしやすいです。しかし、台風が訪れる頻度が高く被害に遭いやすい一面もあります。平均収入が低い傾向にある一方、物価はやや高い傾向にあります。



【第1位】東京都の地域の特徴

東京都の賃金や生活費、地域の特徴は、図表3の通りです。

図表3

特徴 賃金 生活費 ・幅広い職種から仕事を選べる・交通の便が良く、病院やスーパーなどインフラも整っている・娯楽施設も充実している・物価が高い・人ごみや騒音がストレスになることもある ・平均年収は403万円と比較的高い（全国平均は330万円） ・家賃は平均8万7118円（全国平均は5万9656円）・国内で最も物価が高いため生活費がかかる

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況、総務省 令和5年住宅・土地統計調査 より筆者が作成

東京は、交通アクセスが良く、生活に必要なインフラや娯楽施設も充実しています。街自体ににぎわいがあり魅力がたくさんありますが、人ごみや騒音がストレスになる場合もあるでしょう。平均年収は、全国平均より高いですが、物価や家賃も高い傾向にあります。



何をしたいのか明確にして移住を決めよう

移住人気の高い都道府県の賃金、生活費、地域の特徴を見ていくと、どの都道府県にも魅力がある一方、何らかの注意点やデメリットもあります。移住先は、人気の地域だからという理由よりも、どんな場所に住みたいのかを明確にしてから決めると自分に合った移住が実現できるでしょう。



出典

ソニー生命保険株式会社 47都道府県別 生活意識調査2024

厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査の概況

総務省 令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果

