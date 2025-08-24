◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―中日（２４日・マツダスタジアム）

広島は、マツダ内の球団事務所でスカウト会議を開いた。今秋ドラフト会議の指名候補の高校生を２５人に絞り、うち２０人の映像をチェックした。

田村スカウト部長は、上位指名候補は「３人」とした上で、北海道出身の最速１５８キロ右腕、健大高崎・石垣元気投手について「当然、最上位」と、キッパリ。「大学・社会人を含めても上位に入ってくるんじゃないかというものを持っている。高校生であれだけの球を投げられるのはすごいこと。順調に３年夏まで成長して、なおかつ伸びしろがあるという投手」と高評価した。

今秋ドラフトは、花巻東（岩手）時代に通算１４０本塁打をマークした米スタンフォード大の佐々木麟太郎が指名対象となったことでも注目が集まる。田村部長は「あくまで今日（の議題）は高校生。そういう話自体はしているけど、今日の会議ではなかったです。次（９月下旬予定）の大学・社会人の会議ではっきりするかな」と話すにとどめた。

麟太郎は昨年に同大に入学し、来年からＭＬＢドラフトの対象となる。一方でＮＰＢは、ＭＬＢの間で日本のドラフトで指名しても問題ないことを確認し、１２球団に通達。本人は、かねてから２６年５月のラインシーズン終了まで大学でのプレーに集中する方針を示している。