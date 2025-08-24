子どもに「フィギュアスケート」を習わせているママ友、月謝が“毎月10万円以上”と聞いてびっくり！ うちの子にも習わせたいのですが、「年収600万円」の我が家では難しいでしょうか…？

「フィギュアスケート」のレッスン料は中上級者になると非常に高額な可能性

フィギュアスケートのレッスンは、多くの場合受講者の年齢によってコースが分かれていたり、技術力によってレベル分けがされたりと、コースによって練習内容やレッスン料は大きく異なります。

一般的に、初心者向けのレッスンはグループで行うことから比較的レッスン料は安く、月に数千円から1万5000円程度で受けられるケースもあります。そのため、他の習い事と比較して驚くほど高額、という印象ではありません。

一方で、スピンやジャンプなどの技術を上達させたいという目的のある中上級者向けのコースになると、レッスン料が高額になる傾向にあります。場合によっては、年間100万円以上の支出をフィギュアスケートのレッスンに当てるケースもあるようです。

例えば、選手として本格的に大会に出場するようになる場合は大会参加費や遠征費、コーチの帯同費用、プログラムを作るための振り付けや編曲の費用、衣装やスケート靴代なども基本的に保護者が負担することになります。



保護者の「25％」は習い事の費用に負担や不安を感じている

株式会社ベネッセコーポレーション「小学生の習い事調査2024」では、回答者のおよそ7割が有料の習い事を子どもにさせているとしていますが、その一方で習い事を続けるための費用面には負担や不安を感じているケースが多いことが分かりました。

「習い事をする上で負担や不安を感じること」を尋ねたところ、全体の25%ともっとも多い割合で「費用がかかること」を保護者が懸念している結果となっています。



趣味程度であれば「年収600万円」でも習わせられる可能性がある

では、フィギュアスケートを子どもに習わせたい場合、保護者の年収がどの程度あると「費用面の不安や負担」を感じることなく、安心して続けられるのでしょうか。以下では、文部科学省が発表している「令和5年度子供の学習費調査」を参考に、小学生の習い事における平均年額をまとめました。

まず、「その他の学校外活動費」として、習い事にあたる「スポーツ・レクリエーション活動」の費用の平均額を見てみましょう。同調査によると、公立小学校に通う児童は平均5万6091円、私立小学校に通う児童は平均10万624円でした。

次に、世帯の年収ごとに「その他の学校外活動費」としての支出の平均年額を表1にまとめました。

表1

世帯の年間収入区分 その他の学校外活動費（公立小学校） その他の学校外活動費（私立小学校） 年収400万円未満 8万9000円 23万5000円 年収400万円～599万円 9万7000円 17万7000円 年収600万円～799万円 11万7000円 21万1000円 年収800万円～999万円 13万8000円 22万7000円 年収1000万円～1199万円 17万8000円 32万7000円 年収1200万円以上 18万円 42万8000円

出典：文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」を基に筆者作成

表1の結果によると、「月額1万円程度のフィギュアスケートクラス」を検討しており、公立小学校に子どもを通わせているのなら、年収600万円以上からが平均額に近い数字となっています。前述のとおり、週に1回程度で実施されるような初心者向けレッスンであれば、無理なく通わせられる可能性もあるでしょう。



まとめ

世界で活躍する選手が増え、華やかな衣装や美しい演技などが魅力的なフィギュアスケートですが、選手を目指す場合はかなりの費用がかかることを覚悟しなければいけません。一方で、趣味程度であったり、氷の上に乗る楽しさを覚えてもらいたいという程度であったりすれば、月額1万円程度から始められるレッスンを検討するのもよいかもしれません。



