40代、50代は、人生の転換期。親の介護が現実味を帯び、自身の健康にも不安を感じはじめ、定年までのキャリアやその先の生活について考えを巡らせる――そんな時期ではないでしょうか。こうしたライフイベントの変化には、必ず「お金の手続き」が伴います。健康保険、介護保険、年金、雇用保険……。複雑に見える制度ですが、正しく知って活用すれば、万が一の時にあなたや家族を支える心強い味方になります。本記事では、河原優美子氏の著書『知らないと損する！お金の手続き』より、40歳以降受け取れる「国からのお金」とその条件についてみていきましょう。

40歳になると「健康保険料」が上がるワケ

40歳になったとき、健康保険料が高くなったと思いませんでしたか？ これは介護保険料も引かれるようになったためです。あなたの両親が高齢になり介護が必要になったとき、その必要な保険をみんなで助け合う仕組みになっています。

介護保険制度がないときは、家族が親の介護をすべて見なければいけません。核家族化や少子高齢化が進み、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える仕組みになっています。40歳代になると親の介護が必要になってくる世代になります。そのため40歳から健康保険料と介護保険料を支払うようになりました。

なお、介護保険料を支払うことになった40歳以降、あなたが特定の病気（認知症や関節リウマチなど加齢との関係性が認められる病気など）になったときは、要介護認定を申請すれば介護保険制度を使うことができます。

ケガや病気になって働けないときに受け取れるお金

ケガや病気（仕事中の事故によって労災と認められたケガや病気以外）になったときは、少しの休みなら有給休暇で会社を休むこともできます。入院や手術となり長期期間休まなくてはならなくなった場合は、健康保険から傷病手当金が受け取れるのです（1年6か月）。仕事中に起きた事故が原因でケガや病気をしたときは、労働災害補償保険（労災）から受け取ることになります。

ケガや病気で働けない状態になり、障害等級（1級から3級）に該当した場合は、障害厚生年金を請求できます。国民年金加入中（自営業やフリーランス、パートやアルバイトなど）のときは障害基礎年金1級から2級になりますので、その際は年金事務所や専門家（社会保険労務士）に相談してください。

そのほかにも市区町村役場では、身体者障がい者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・などを発行しています。税金の軽減措置、医療費の軽減、など（補助・福祉制度）を受けられる制度です。

老後を見据えた転職・退職は、最高150日分「失業等給付」が受け取れる

老後を見据えて転職や退職を考えたことはありませんか？ 退職後にハローワークに行けば、就職先を探しながら雇用保険から基本手当（失業等給付）を受け取れます。雇用保険料を支払った年数が20年以上なら最高150日分です。雇用保険料を支払った年数により、90日から150日までになります。

会社が倒産、会社の人員整理、など会社都合で離職したとき、障がい者なども受け取れる日数が違います。自己都合などでの退職では、ハローワークで手続き後に受け取れるまでに日数制限（給付制限、令和7年4月1日から1か月の予定）が設けられています。

また、ハロートレーニング（離職者・求職者支援訓練）という職業者訓練や講座・セミナーなど再就職に向けての指導や援助が多くあります。一般事務、介護福祉サービス、理容師、美容師、調理、ネイリスト、ウェブデザイン、などさまざまな訓練が実施されているのです。

この制度は、雇用保険を受けている求職者のひとは基本的に無料（テキスト代などは自己負担）で行われています。雇用保険を受給できないひと（ハローワークで申し込み、必要と判断されたひと）も受講できる制度です。スキルアップのために利用しましょう。

国民年金保険料の支払いは「59歳11か月」まで

国民年金の保険料の支払いは60歳の誕生日の前月で終了です。会社員に扶養されている配偶者は、国民年金第3号被保険者で60歳になると終了します。

扶養されている配偶者が国民年金納付月数480月の満額を満たしていない場合、60歳以降は任意加入すれば国民年金を満額にできます。その際に付加保険料（1か月400円）も同時に払うと付加年金（1か月200円）が受け取れるのです。支払った保険料を2年で回収できてしまう、お得な年金ですよね。

あなたが65歳になったとき会社員として働き続けている場合、国民年金第3号被保険者の配偶者が60歳になっていないときは国民年金の加入手続きをしてください。あなたが65歳を超えると国民年金第2号被保険者ではなくなり、その配偶者は国民年金第3号被保険者ではなくなります。

年金事務所または市区町村役場の国民年金担当課で国民年金第1号被保険者の届け出が必要になります（健康保険の扶養とは別です）。国民年金第3号被保険者は、国民年金第2号被保険者に扶養されている20〜60歳までの配偶者となっているためです。

一方、厚生年金保険は70歳まで加入できます。保険料を支払うことになるため、年金額は65歳以降、毎年10月に増額（改定）されます。

原則65歳から、「老齢厚生年金」や「老齢基礎年金」が受け取れる

最速60歳から年金を受け取れる「繰り上げ制度」も存在するが…

60歳では、年金はまだ受け取れません。しかし60歳から65歳までのあいだに年金を早く受け取る繰り上げ制度があります。その際のデメリットとしては、年金額の減額、万が一の障害年金の請求ができなくなることが挙げられるでしょう。ほかには国民年金独自給付の寡婦年金を受け取れないなどがあります。

あなた自身も、老後や両親の介護など、そろそろ考えていかなければいけない時期になってくるでしょう。いつまでも元気でいてほしい、いつまでも元気でいる、そう誰もが思っています。年齢を重ねていくことでケガや病気で入院することもあり、入院が長引くことで寝たきりになるともいわれています。そうならないためにも、健康に気をつかうとともに、介護が必要になったときは介護申請をして介護認定を受け、介護保険を利用しましょう。早めの対処が必要です。

生年月日によっては、65歳の前から「特別支給老齢厚生年金」が受給可能

65歳からは老齢厚生年金や老齢基礎年金が受け取れます。生年月日によって65歳前に特別支給老齢厚生年金が支給されることがあるのです。

受け取れる時期の3か月前になると、緑色の封筒に入った申請（請求）用紙が送られてきます。忘れずに誕生日の前日以降に手続きしましょう。

河原 優美子

社会保険労務士

※本記事は『知らないと損する！お金の手続き 年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。



