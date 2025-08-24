◇フィギュアスケート 東京夏季大会 最終日（２４日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）

男子シニアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、１４３・５８点、合計２１７・６０点で優勝した。演技後は「サマーカップ（８月）よりジャンプが入ってくるようになってきたので、そこはよかった」と振り返った。

約２週間前のサマーカップでは１０４・６３点だったフリー。この日は冒頭の４回転ループで着氷が乱れたがこらえると、続く４回転サルコーは降りた。後半はジャンプが乱れ「４分間を通してできる体力がない。スタミナと言うより、まだ足が追いついていない」としたが「サマーカップと比較して、短い期間ではあったけどトレーニングの成果が出ている。この方法で間違っていなかったという収穫はあった」と語った。

昨季から左太ももに負傷をかかえ、まだ復帰途中。練習の強度を上げる必要性を感じつつ「スケートに関与しない日」を作り、積極的に休養も取っているという。これまでは氷上でなくても陸上練習など、休養日は設けていなかったが「これからギアが上がっていくとリスクが高くなるので。そういった休養は大事になってくるかなと」。最低週に１日は、体を動かさず、映画鑑賞やゲームをすることにあてている。

次戦は国際大会のチャレンジャーシリーズ、木下グループ杯（９月５〜７日、関空アイスアリーナ）に出場予定。三浦は「ここから大事な試合が続いてくる。ここまでの調整期間をいい追い風にできるように、しっかり練習して臨みたい」と意気込んだ。