「この子なら母親に紹介できる！」と感じるデート中の行動９パターン
「早く結婚したい」と考えている男性の中には、母親がデートのお相手を気に入ってくれるかどうか気にする人もいるようです。こっそりあなたの振る舞いをチェックしているかもしれません。そこで今回は10代から30代の独身男性248名に行ったアンケートから、「デートをしているとき、『この子なら母親に安心して紹介できる』と男性が思う女性の言動」をご紹介します。
【１】お店の人に対しても横柄な態度をとらず、丁寧に接している
「客だからといって偉そうな態度をとる女性は、引いてしまいます」（30代男性）と、人によって態度を変える行動は、男性に敬遠されるようです。もちろん男性の両親の前だけでなく、どんな場面でも笑顔で平等に対応できる女性を目指してみてはいかがでしょうか。
【２】普段なら自分の考えを主張するような場面でも、人前だと一歩引いて立ててくれる
「男のプライドを傷つけないように、ちゃんと考えてくれている」（20代男性）のように、人前では出しゃばらず、あくまで男性を立てる行動をとると喜ばれるようです。特に普段ツッコミが激しい女性は、男性の母親の前では少々おとなしめにするといいかもしれません。
【３】おうちデートで家に行くと、部屋がきちんと片付いている
「だらしない女性だと親に紹介できません」（20代男性）のように、掃除好きで家庭的な女性は、母親に紹介しやすいようです。整理整頓するのはもちろん、家の中が明るくなるようなインテリアにもこだわってみてはいかがでしょうか。
【４】子どもとすれ違うと、笑顔になってその子を見ている
「彼女の母性を垣間見た感じ」（30代男性）など、子ども好きの女性なら、孫がほしい親は喜ぶと考えるようです。男性の親戚に小さな子などいれば、積極的に遊び相手になってあげるといいかもしれません。
【５】いつ目上の人と会っても恥ずかしくない、品のあるファッションをしている
「ミニスカートは可愛いけれど、母親の前ではちょっと…」（10代男性）のように、男性には喜ばれても、母親にはウケが悪いファッションも多いもの。たとえ露出が多い服が好きでも、たまにはロングワンピースや清楚なブラウスを着ていたほうが、男性が家に招待しやすいかもしれません。
【６】言葉遣いが丁寧で、状況に応じて敬語もきちんと話すことができる
「会話を進めるどころか、門前払いになってしまうと困るので」（30代男性）など、女性の話し言葉が汚いと、人柄を知ってもらう前に母親が毛嫌いするのでは…と不安になるようです。ただし、男性に対しても丁寧すぎる話し方だと、距離を感じさせるので、ほどほどにしておきましょう。
【７】箸の持ち方や食べるときの音など、食事のマナーがよい
「ツバを飛ばしながら食べる女性は、親が引くかも」（20代男性）など、基本的な食事のマナーができていないと、母親に紹介しづらいと考える男性も多いようです。大切な場面だと緊張して食べ物をこぼすこともあるので、普段から箸の使い方を訓練しておくとよいでしょう。
【８】アウトドアデートのときは、栄養のバランスがよいお弁当を作ってきてくれる
「料理上手は一番母親も安心しそう」（10代男性）など、健康をきちんと考えたメニューを作ってあげると、男性は母親も彼女を気に入ってくれると思うようです。男性が苦手な食材を、わからないように切り刻んで料理に加えるなどすると、感動してくれるかもしれません。
【９】あまり高価な買い物はしないなど、金銭感覚がしっかりしている
「物の買い方が荒いと心配になります」（20代男性）のように、金銭感覚がない女性は、母親の信頼も得にくいと男性に思われるようです。自分でお金を出すからといってアレもコレもと購入するのは、避けた方がよさそうです。
男性がいくら女性を好きでも、母親に敬遠されると先に進まなくなる可能性も。結婚を意識するなら、男性の家族のことも考えて行動するといいでしょう。（佐藤来未／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2013年5月23日（木）から5月29日（水）まで
対象：合計248名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
