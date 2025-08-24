ロシアによるウクライナ侵略開始から３年半を迎える中、双方が重視するのが無人機（ドローン）の利用だ。

ロシアが多数の無人機を使った攻撃を仕掛ける一方、ウクライナは迎撃用無人機の開発・増産を進める。技術革新もめざましく、ウクライナの上空では連日、無人機同士の戦いが繰り広げられている。（キーウ 蒔田一彦）

ロシアは攻撃用に大量投入

地上の発射装置から打ち上げられた白い機体はぐんぐん加速して高度を上げ、空に吸い込まれていく。搭載されたカメラが、肉眼では見えないほど遠く離れた標的の無人機を捉えると、みるみるうちに標的に接近し、体当たりしたところで映像が途絶えた。

ウクライナ企業「ピラニア・テク」が開発した迎撃用無人機の実験映像だ。昨年夏から製造を本格化させ、現在は実戦で試験的に使用する段階に入っている。最高速度は時速３００キロ・メートル以上、最高到達高度６０００メートルで、「シャヘド型」と呼ばれる攻撃用無人機などを迎撃するために開発された。カメラの映像から人工知能（ＡＩ）が捕捉した標的に自動で接近し、標的を破壊するかどうかの判断は地上の操縦者が行う。

価格は１機５０００〜７０００ドル（約７０万〜１００万円）。米国製の地対空ミサイルシステム「パトリオット」の迎撃ミサイル１発分（推定約４００万ドル）と比べ格段の安さだ。ピラニア・テク幹部のアナトリ・ハラプチンスキーさん（４６）は「ロシアは毎晩何百機という無人機を飛ばしており、我々は安価な解決策を見つける必要がある。地上発射型の迎撃用無人機は現時点で最も効果的で安価な手段だ」と話す。

ロシアはイランの攻撃用無人機「シャヘド」の技術をベースにした国産無人機「ゲラン」の量産体制を整えつつあるとされる。ウクライナ国防省情報総局は６月、ロシアが「シャヘド型無人機」を１日に約１７０機生産する能力があると指摘した。月に約５０００機の計算だ。

実際、ウクライナに対する攻撃に使われる数も急増している。ウクライナ空軍によると、今年７月に露軍がウクライナに飛ばした攻撃用無人機は６０００機を超え、１か月として過去最多を更新した。７月８〜９日の攻撃では約７３０機の無人機が投入された。

無人機が飛行する高度が高く、速度も速くなっており、地上からの射撃による迎撃は難しくなっている。ウクライナにとって迎撃用無人機の増産は急務だ。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は７月下旬、迎撃用無人機の製造施設を視察し、ウクライナとして１日１０００機製造する目標を示し、増産体制の構築を急ぐ考えを強調した。

迎撃用無人機は都市部の防空手段としてだけでなく、戦場での活用も進んでいる。ウクライナ陸軍第３独立強襲旅団の無人兵器小隊のビクトル・パブロフ指揮官＝写真＝によると、旅団が展開するウクライナ北東部ハルキウ州で７月に迎撃した露軍の無人機約２５０機のうち８割は迎撃用無人機で破壊したという。

パブロフ氏は「コストと命中率の両面で対空ミサイルなど従来の迎撃手段から無人機への転換を進めている。ロシアの無人機技術も向上しており、我々も新世代の迎撃用無人機の開発、投入を図る必要がある」と指摘した。

「進化する技術を巡る戦い」…ウクライナ国防省防衛調達庁 アルセン・ジュマディロフ長官

ロシアは「シャヘド型無人機」の生産を大幅に拡大し、技術的性能を向上させている。従来使用してきた迎撃用の兵器ではほぼ到達できない高度を飛ばせるようになっている。迎撃用無人機が我々にとって唯一の解決策ではないが、非常に有効な解決策の一つだ。コストはシャヘド型無人機よりも安く、経済的な面でもウクライナに有利だ。

我々は必ずしも迎撃用無人機を生産する企業の数を増やすことを戦略としているわけではない。既に能力を持つ企業の生産力を向上させることが優先事項だ。その資金は国家予算だけでなく、外国のパートナーからの支援も含まれる。

無人機全体では既に９５％以上が国産だ。我々の兵器製造に対する外国からの投資は更に増えるだろう。

諸外国はウクライナに関与しないことが重大な誤りであることに気付いた。この戦争の本質は、短期間で劇的に進化する技術を巡る戦いだ。ウクライナとパートナー国の関係は、単にウクライナが外国に依存するのではなく、相互依存性が強まる状況にある。諸外国は戦場での教訓を学び、技術がどのように進化するかを理解する必要があるためだ。（聞き手 蒔田一彦）