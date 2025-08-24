騙された！隣人に支払った60万円…それでも「よかった」と思う理由【ママリ】

主人公の息子と隣人・隣野さんの「車の傷」トラブルを描いた、ますまゆ・エピソード漫画(@masumayu3)さんの友人体験談。示談で解決したはずが、隣野さんが町内会に嘘を言いふらしていたと知り、主人公は示談当時の録音データを持ち出し、隣野さんの本性を暴くべく行動します。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『お宅のお子さんが車を傷つけました』をどうぞごらんください。

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

隣人に決定的な証拠を突きつけた

主人公を前にしても、「示談書は偽造」「謝罪もない」「お金も受け取っていない」と嘘を言う隣野さん。そこで主人公は示談の時に録音した音声をみんなに聞いてもらうことにします。そこには隣野さんの悪意に満ちた発言がしっかりと録音されていました。



それまでどちらが正しいのか判断がつかなかった様子の町内会の人たちですが、この音声を聞けば隣野さんがうそをついていることはわかってくれたはず。まさか隣野さんは録音されていたとは夢にも思わず、強気でいたのかもしれません。

隣人は以前も示談金を払わせていた…

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

音声は偽物だと主張する隣野さん。決定的な証拠を突きつけられてもまだ自分の非を認めるつもりはないようです。そんななか、話を聞いていた1人が「以前、隣野さんと車のトラブルになって示談金を支払った人がいた」という話をします。



以前にも同じことがあったと聞き、さすがに町内会の人たちも隣野さんは常習犯なのでは…と気付いたようですね。あんなに否定をしていた隣野さんですが、顔色がすっかり変わっています。



主人公の主張は伝わったようで何よりですが、以前にも被害者がいたと思うと恐ろしい話ですね。

勝ったけれど…むなしい

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

©masumayu3

町内会という狭いコミュニティーのなかで、悪事がバレてしまった隣野さん。数か月後に引越してしまったそうです。主人公は隣野さんに勝ちましたが、うれしいという感情よりもむなしい気持ちの方が大きいようです。



示談金を支払ったことを後悔はしていないという主人公。大切な子どもたちを守ることができて本当に良かったです。



自分がもし主人公の立場だったら、あんな風に子どもを信じ、勇気をもって戦えるだろうか…と考えてしまう内容でした。子どもたちを一番に考える主人公の姿勢は、ぜひ見習いたいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）