44歳・新山千春、ウエスト減 “14歳当時”まで絞る→デビュー30周年へそ出しショット
タレントの新山千春（44）が24日、自身のインスタグラムを更新し、芸能界デビュー30周年を報告した。
【写真】「頑張って落としました！」44歳・新山千春、14歳当時のウエスト再現してへそ出し
新山は「30年前の今日1995/８/24に芸能界デビューすることができました！」と、白Tシャツからへそ出し。シャツには30年前の自身の写真がプリントされており、「思いが溢れてきて胸が熱くなりました」と感激をつづった。
また、「この日の撮影のために当時のウエストのサイズまでとにかく頑張って落としました！とっても苦労したー笑 すぐに落ちてくれない40代の壁！」と裏側も明かしながら、グッズ「30th anniversary Collection」発売を案内。
「当時14歳！地元の青森を離れて、憧れていた芸能界は30年たっても魅力的でこの仕事ができて良かったと幸せに感じています」、「わたしをデビューさせてくれた事務所の方々や当時14歳の自分の決断を理解して青森→東京行きを理解してくれた両親にも感謝の気持ちでいっぱいです！」と万感の想いを伝えた。
ファンからは「変わらずめちゃくちゃ可愛いし美しい」「まだまだ行けるよなぁ」「ますます飛躍してくださいねぇ〜」など、多数のコメントが寄せられている。
