°¤Éô´²¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤¯¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Î±ÇÁü¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡×¡Ê£¹·î£²£¶Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÇÐÍ¥¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê£²£±¡Ë¤é¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤ÏËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿°²ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®¤µ¤¤º¢¤Î±ÇÁü¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡Ê»×¤¦¡Ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£°²ÅÄ¤Ï¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÅÐÃÅ¼Ô¤¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë£±¿Í¤ò¸«È´¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£°²ÅÄ¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Î´üËö¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ê¶µ¼¼¤ò¡Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÍ§Ã£¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤â»Ï¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¹²¤Æ¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤é³¬¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆü¾ï¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÎÂ¿¿ô¤ÏÂ¾¥¥ã¥¹¥È¤ò²ø¤·¤ó¤À¤¬¡¢»³ÅÄÆÆ¹¨´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç°²ÅÄ¤µ¤ó¡Ê¤¬¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤«¤Ê¡×¤È±Ô¤¯¿äÍý¡£°²ÅÄ¤¬¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö¤Æ¤º¤Ã¤Ý¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì±éµ»ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿°²ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤¯¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÌÀÆü¤Ï¤ï¤¬¿È¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×±ê¾å¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ËÌ³¤á¤ë»³åÑÂÙ²ð¡Ê°¤Éô´²¡Ë¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Èà¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë£Ó£Î£Ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é½÷»ÒÂçÀ¸¤Î°äÂÎ²èÁü¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢»¦¿ÍÈÈ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£»³åÑ¤òÄÉ¤¦Ææ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¥µ¥¯¥é¤ò°²ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÆ£¸¶ÂçÍ´¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·¡¢²ÆÀî·ë°á¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£