可愛いをまとおう♪マイメロディ×クロミのランジェリーコレクション

サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」が、AMOSTYLE BY Triumphとコラボレーションした特別なランジェリーコレクションが誕生しました。50周年と20周年のアニバーサリーを祝う今回のラインアップは、花柄刺繍の中にキャラクターモチーフを隠した遊び心あるデザイン♡ブラジャー、ショーツ、ナイトブラ、ブラトップまで揃い、おしゃれもリラックスタイムもときめきで満たしてくれます。

キャラクターが隠れたブラ&ショーツ

コレクションのブラジャーとショーツには、花柄刺繍の中に「マイメロディ」と「クロミ」のモチーフが隠れていて、見つけるたびに胸がときめくデザイン。

さらにキャラクターの個性を映した3種類のアップリケが施され、とびきりキュートな仕上がりになっています。

ブラは「寄せブラ」タイプで、センターを低めに設定し、カップ脇をすっきり整えることで、自然な谷間を演出。デザインだけでなく機能性にもこだわったアイテムです。

ナイトブラ&ブラトップも新登場

リラックスタイムにぴったりなナイトブラとブラトップも登場。やわらかな水彩タッチの花柄の中に、愛らしいマイメロディとクロミが描かれ、就寝時やおうち時間を優しく彩ります。

ふんわりした着け心地ながらも、気分を上げてくれる可愛さが魅力♡日常に寄り添いながら、さりげなく特別感をプラスしてくれるアイテムです。

記念すべき年に特別なランジェリーを

マイメロディ50周年、クロミ20周年という記念の年を飾る今回のコレクションは、身に着けるだけで心が弾むとっておきのランジェリー。

可愛い花柄の中に隠れたキャラクターを探すワクワク感や、アップリケの華やかさが魅力です。

ナイトブラやブラトップはリラックスシーンにぴったりで、毎日に小さな幸せを運んでくれるはず。お気に入りの一着を選んで、特別なアニバーサリーを一緒に楽しんでみませんか？