今回のテーマはマンションの修繕積立金について。

一定額を積み立てる「均等積立方式（均等式）」と段階的に金額が上がる「段階増額積立方式（段階増額式）」がある。特徴や利点をマンション管理士の小堀将三さんに聞いた。（加藤亮）

――修繕積立金とは。

修繕積立金は、外壁の塗装や屋上の防水、エレベーターの改修など、共用部の修繕を行うために積み立てる費用です。共用部の光熱費や植栽などにあてる管理費とは使途が違います。金額は、マンションの管理上欠かせない長期修繕計画を基に決められます。

――積み立ての方法は。

主に２種類あります。長期修繕計画の期間中、一定額を支払い続ける均等式と、段階的に支払額が上がっていく段階増額式です。国土交通省の２０２３年度マンション総合調査によると、全国のマンションの半数程度が段階増額式を採用していて、１５年以降に販売されたマンションに限れば、８割超が段階増額式です。

――段階増額式が選ばれている理由は。

段階増額式は、当初の支払額が低いのが特徴です。新築物件を販売する不動産会社が購入メリットとして打ち出しやすいこともあり、導入率が高くなっています。

ただし、一般的な管理規約の場合、積立金を引き上げるたびに管理組合の総会での決議が必要になります。過半数の賛成がないと引き上げられず、積み立て不足で必要な工事ができなくなる恐れがあります。１０〜１５年で迎える１回目の大規模修繕は対応できても、築年数がさらに経過した２回目、３回目となると、入居者も高齢化して積立金の支払い能力が低下し、引き上げが困難になるケースは珍しくありません。

――では、均等式なら安心ですか。

均等式の利点は、金額が一定していて、資金計画を立てやすいことです。一般的に、段階増額式と比べて当初の支払額は高いものの、後年は低くなります。

購入後３０年で１戸あたり５２２万円を積み立てるとした国交省の試算例では、均等式なら月１万４５００円。一方、段階増額式（購入時に３６万円を先払い）は月６０００円でスタートし、５年ごとに３０００円ずつ上がると、１６年目で均等式の額を上回り、最終的に当初比３・５倍の月２万１０００円になります。均等式は、将来の支払い不安や、引き上げの合意形成が進まない場合のリスクを軽減できる方策と言えるでしょう。

国交省も２４年に改訂した修繕積立金に関する指針で、均等式を望ましいとしています。段階増額式については、過度な引き上げや積み立て不足が生じないように、積立金の下限と上限の目安を示しました。

――均等式を導入する際の注意点は。

近年、資材費や人件費が上昇し、修繕費用も高騰しています。管理組合で定期的に修繕計画の見直しを行い、積立金の設定が適正かどうかを確認する必要があります。また、段階増額式に比べて、多額の資金を管理しなければならないことも知っておきましょう。

適切な修繕は資産価値の維持につながります。積み立て方法を変更する場合は、総会決議が必要で時間がかかるため、計画的に進めることが大切です。