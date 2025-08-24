女優の浜辺美波（２４）が２４日、都内で行われた、写真集「２５」発売記念会見に出席した。

浜辺はこの日、赤いワンピースで華やかに登場。フォトセッションでは報道陣に「大丈夫ですか？」と声をかけながら、余裕たっぷりに対応した。

同書は、前作「２０」に続く４年ぶりの写真集で、舞台はオランダ・アムステルダム。浜辺は「きれいな町並みで、空気も澄んでいて、お仕事だけどリラックスできて良かった。チーズが美味しいんですね。感動しました」と撮影を振り返った。

表紙は自身初のすっぴんで撮影したという。「飛行機の中でもパックをたくさんして、保湿をして。日焼け止めを塗って。保湿と肌に気をつけて挑みました」と明かしつつ、自身のケアのこだわりを「保湿と紫外線対策。日々の睡眠だったり食事の積み重ねが肌に出る。２０からの４年間で、さらに美意識はアップデートされてるなと感じます」と語った。

浜辺は今月２９日に２５歳を迎える。自身の変化も感じているようで「内面的なことでいうと、何に対しても余裕を持ってリラックスできているような気がしました。プレッシャーもあるけど、その上でさらに『楽しもう』って気持ちが持てるようになったかなって思います」。今後の目標については「体力を付ける事。どんな時も集中力を絶やさずに現場に向き合えることができるように。パワフルに動き回れるような体作りをしていきたい」と宣言した。