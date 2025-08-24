ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢½é¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó»£±Æ¡É¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ÏÊÝ¼¾¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥¯¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£½é¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»£±Æ¤Ç¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬Ì¥ÎÏÁ´³«¡ª¡¡¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¥«¥Ã¥È¡õ½ñ±Æ¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡ËÜºî¤ÏÉÍÊÕ¤Î25ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¡£2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø20¡Ù¤«¤éÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡£¼«Í³¤ËÇã¤¤Êª¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä½é¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Î¥í¥±¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ëÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¤òÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¤ª»¶ÊâÄøÅÙ¤Î±¿Æ°¤Ï°ì±þ¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤»¤º¤Ëº£²ó¤ÏÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´¥Áç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÅ¨¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¡¢ÊÝ¼¾¤ò¤·¤ÆÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¼¾¤ÈÈ©¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÍÊÕ¤Ï¡ÖÊÝ¼¾¤È»ç³°ÀþÂÐºö¤È¡¢Æü¡¹¤Î¿çÌ²¤ä¿©»ö¤¬È©¤Ë½Ð¤ë¤Ê¡¢¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡Ø20¡Ù¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÈþ°Õ¼±¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¿©À¸³è¤òÊÑ¤¨¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤È´é¤Ä¤¤ä»÷¹ç¤¦Éþ¤Î¥é¥¤¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÆâÌÌÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾Ç¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤ÇÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø25¡Ù¤À¤«¤é¡Ä25ÅÀËþÅÀÃæ25ÅÀ¤Ç¡ª¡¡ËþÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö¤Þ¤º¤Ï·ø¼Â¤ËÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀº°ìÇÕ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åß¤Ï´¨¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ïµ¨Àá¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÉþ¤òÃå¤ÆÄ¹»þ´Ö¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÉÍÊÕÈþÇÈ ¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬Ì¥ÎÏÁ´³«¡ª¡¡¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¥«¥Ã¥È¡õ½ñ±Æ¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡ËÜºî¤ÏÉÍÊÕ¤Î25ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¡£2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø20¡Ù¤«¤éÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡£¼«Í³¤ËÇã¤¤Êª¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä½é¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤Î»£±Æ¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Î¥í¥±¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ëÉ½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¿©À¸³è¤òÊÑ¤¨¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤È´é¤Ä¤¤ä»÷¹ç¤¦Éþ¤Î¥é¥¤¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÆâÌÌÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾Ç¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤ÇÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø25¡Ù¤À¤«¤é¡Ä25ÅÀËþÅÀÃæ25ÅÀ¤Ç¡ª¡¡ËþÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö¤Þ¤º¤Ï·ø¼Â¤ËÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ÆÀº°ìÇÕ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Æ¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Åß¤Ï´¨¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ïµ¨Àá¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÉþ¤òÃå¤ÆÄ¹»þ´Ö¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÉÍÊÕÈþÇÈ ¼Ì¿¿½¸¡Ø25¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£