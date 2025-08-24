女優の浜辺美波（２４）が２４日、都内で写真集「２５」の発売記念会見を開催した。

２０歳以来となる一冊に浜辺は「構成をみんなで悩んで相談して決めたので、完成した時はホッとした。手元に届いた皆様に『すてきだったよ』という声をもらえて良かったです」と笑顔を見せた。こだわった点について「等身大の自分を収められたらいいなと。仕事ではあるんですけど、旅行のような気持ちでプライベート感のある写真集になったんじゃないかなと思います」とアピールした。

撮影地は自身の希望でオランダを選択。「せっかく写真集を作っていただけるということで、行ったことない国に行きたい気持ちがあった。きれいな街で空気も澄んでいて、行けて良かったなと思いました」と振り返った。

２０歳の時に出した前作との違いを問われると「見た目の変化はあるなと思いました」とした上で「食生活を変えた覚えはないですけど、年齢を重ねて『顔つき違うな』とか『似合う服変わった』と思いました」と回答。撮影時についても「周りに余裕を持ってできている感じがした。焦りすぎないで余裕を持って向き合えるようになってきたなと思いましたし、他のお仕事でも焦りすぎないでプレッシャーもあるけどその上で楽しむことができているなと思います」と胸を張っていた。