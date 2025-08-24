お笑いコンビ「エルフ」荒川が２４日、大阪・ミナミのＬＡＵＧＨ ＆ ＰＥＡＣＥ ＡＲＴ ＧＡＬＬＥＲＹで現代アート画家・ｉｓａｙａｍａｘ（イサヤマックス）氏の個展に登場。自身をモチーフにしたポップな絵画を前に「アゲー←←」状態となり、西川きよしに購入させる悪だくみを披露した。

ピンクのアームカバーやゼブラ柄のミニスカートなど、作品に寄せたギャルファッションでギャラリーに現れた荒川。「ＳＡＶＩＯＲ ―ＥＬＦ Ａｒａｋａｗａ―」（セイバー＝救世主）を初めて目にして「かわいすぎます。目もキラキラやし。男性が描いてると知らなかった」とテンションはアゲアゲで、小さなギャラリーに似つかわしくない劇場サイズの声を張った。

７０年代の少女漫画と９０年代のギャル文化をストリートカルチャーに落とし込む作風のｉｓａｙａｍａｘ氏が、お笑いとギャル文化を融合させている荒川をキーパーソンに据えて作品化。サンリオとのコラボも担う人気アーティストの作品だけに、税込み３３万円は破格とも思える価格だ。荒川は「買います、私！」と購入を即決した…と思いきや「劇場に何回出なアカンかな。５００回くらい出な」と単純計算で１本６６０円（！？）の劇場ギャラを考えると二の足を踏むようだった。

今年の目標として掲げる賞レース「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ」（決勝は１２月）で優勝すれば、賞金１０００万円が懐に入る。相方・はると半分ずつ山分けしても、展示されている全作品を大人買いできる金額だ。だが予定は未定…。

取材会の終盤でも苦悩をにじませた。「迷ってる。どうしようかな。せっかく描いていただいたのに『無理です。お金ないです』って言うのもなあ。劇場（ギャラ）が１回３０００円とかなんです。それで考えていただいたら計算できる」と直前の「６６０円」は話を盛ったと吐露した（それでも１００回以上出演しなければならない）。

続けて「『Ｗ』獲ったら（劇場ギャラも）上がるんですけど」と思案顔。取材会の最後も最後、フォトセッションの時間になってから「きよし師匠に買ってもらお！」と名案が浮かんだようだが、果たして８月３０日、荒川の２９回目の誕生日に西川きよしから、妻・ヘレンさんには内緒のプレゼントを受け取れるのかどうか。

◆ｉｓａｙａｍａｘ Ｓｏｌｏ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ「Ｖ」

▼日程 ８月２１〜３１日

▼営業時間 午後１〜６時（火・水曜定休）

▼入場料 無料

▼場所 Ｌａｕｇｈ ＆ Ｐｅａｃｅ Ａｒｔ Ｇａｌｌｅｒｙ（大阪市中央区難波千日前３―１５ 吉本本館１Ｆ）