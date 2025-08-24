MAZZEL、8人中4人がイメチェン ライブでのサプライズお披露目に「かっこよすぎ」「破壊力」の声
【モデルプレス＝2025/08/24】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が23日、グループのX（旧Twitter）を更新。メンバー4人がイメージチェンジした姿を披露した。
【写真】「BMSG」MAZZEL、8人中4人が劇的イメチェン
MAZZELは「MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush” 有明アリーナ DAY1 ありがとうございました」と感謝。ライブを終えたメンバー全員が並んだ集合写真を公開し、8人中4人のメンバーがイメージチェンジした姿を披露した。HAYATOとRANはシルバー、NAOYAとRYUKIは金髪にカラーチェンジした姿がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「イメチェン最高」「嬉しいサプライズ」「かっこよすぎ」「破壊力」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
