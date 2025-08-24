ÅÁÀâ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÊÔ½¸¼Ô¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯µ»öÆâÍÆ¤Ç¼ÁÌä¤â¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤Åú¤¨¤¬¡×
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î¸µ¥«¥ê¥¹¥ÞÊÔ½¸¼Ô¡¢Ä»ÅèÏÂÉ§»á¤¬23Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎJ¡ÝWAVE¡ÖTOKYOM.A.A.D SPIN¡×¤Ë½Ð±é¡£
Ä»Åè»á¤Ï¡ÖDr¡¥¥¹¥é¥ó¥×¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤ÎÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¡Ö¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ïºî¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÙÅÁÀâ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÊÔ½¸Ä¹¤¬¥µ¥¦¥¸¤Î·×²è¤ËÂçÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥ï¥±¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä»Åè»á¤Ïµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡¢¼èºà¼ñ°Õ½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£²ó¡¢ËÍ¤ËÁ´¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°ÍÍê¤â¤Ê¤¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇºÜ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ÆÍÁ³¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼èºà¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤Õ¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄËÍ¤¬¡Ø¸Ä¿ÍÅª¤Ë»¿À®¤Ç¤¤«¤Í¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÁÌä¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢¸«½Ð¤·¤¬¡ØÂçÈ¿ÂÐ¡Ù¡¢¡ØËÊ¤¨¤ë¡Ù¡£¡ØËÊ¤¨¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¿¤«¤âËÍ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼èºàÂÖÅÙ¡¢¼èºà»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¢¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤Ë¸«¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿
Ä»Åè»á¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¤¨¡¢¤³¤Á¤é¥µ¥¤¥É¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¤¤È½ÃÇ¥ß¥¹¡¢´Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢½¸±Ñ¼Ò»þÂå¡¢²¿Ç¯¤«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»¨»ï¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òåÌÌ©¤ËºÜ¤»¤Æ¤ä¤ë¥¥Á¤Ã¤È¤·¤¿·ÐºÑ»¨»ï¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é2Ç¯Á°¤«¤Ê¡¢¡ØºÇ¶¯Ì¡²è½Ñ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Øzai¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»¨»ï¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¸¶¹Æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢Èó¾ï¤ËÊÔ½¸¤¬¤¤Á¤Ã¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿µ»ö¤âÎÉ¤¤µ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ä»Åè»á¤Ï¡Ö¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ïº£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ã¤Æ»¨»ï¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Ë¤Ï»æ¤Î»¨»ï¤ÏµÙ´©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµ»ö¤â¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÍ¤Îµ»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸«½Ð¤·¤¬¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¡£ÆÉ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Î¸«½Ð¤·¤ÎÉÕ¤±Êý¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ»×¤¦Êª¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£ËÍ¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤¬1¤Ä¤È¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ä»Åè»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢ÈÇ¸µ¤Î¾®¥×¥í¡Ê¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¤ÎÊý¤«¤é¡ØÌ¡²è¥Õ¥¡¥ó¤È¤«¡¢Ä»Åè¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ü¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¼èºà¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¸å¤ËÅìÍÎ·ÐºÑ¤È¤«¡¢Æü·Ð¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¤Ï»æ¤¬¡¢¤Þ¤À¤¢¤ê¡¢»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤¤Á¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËþÂ¤Î¤¤¤¯¼èºà¡¢µ»ö¤Î¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¼èºà¤Èµ»ö¤À¤±¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤Ã¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤È¤«ÀøÆþ³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¡¢µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä»Åè»á¤Ï¡Öº£ËÁÆ¬¤Ë¸À¤Ã¤¿»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡ØËÊ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê²á·ã¤ÊÉ½¸½¤Ç¸«½Ð¤·¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¾®¥×¥í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÊÔ½¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¼ñ°Õ½ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾¡¼ê¤Ë½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¢¤º¤«¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡Ù¤È¡£¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿Í¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤Ï¼èºà¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¼Ì¿¿¤ÎÁÇºà¤¬É¬Í×¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾¡¼ê¤Ë»ä¤Î¤¢¤º¤«¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê¸¸À¤Î¼ñ°Õ½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£ÊÔ½¸¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÔ½¸Ä¹¤«¤éÌ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼èºà¤ò¤·¤Þ¤¹¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎºÜ¤»¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤òÈ¯Ãí¤·¤Æ»È¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÊÔ½¸¤ÎÂå¤ï¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼ñ°Õ½ñ¤òÁ÷¤ë¤È¤¤Ë¥³¥Ô¥Ú¤ò¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬Â¾¤Î´ë²è¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ç¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡£´ÝÅê¤²¤·¤¿¾å¤Ë¤ª¤Þ¤±¤Ë¼ñ°Õ½ñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÄ»Åè¤¬ËÊ¤¨¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£»ä¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÊÔ½¸¡Ë¤¬ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤È¡£¤³¤Î¡ØËÊ¤¨¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤â¤µ¤Ã¤¼½ñ¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¶«¤Ö¡£¤³¤Î¡Ø¡ÈËÊ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈæÓÈÉ½¸½¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡£¤³¤ó¤ÊÆüËÜ¸ì¤Î»È¤¤Êý½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÀâÌÀ¤Î¥á¡¼¥ëÊ¸ÌÌ¤ËÌó10¥¿¥¤¥È¥ë¤¯¤é¤¤¡¢¡Ø¤¤¤í¤ó¤Ê¥Í¥Ã¥È¤Îµ»ö¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ÈÍÑÎã¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤È¡£¡ØÈæÓÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¸í²ò¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµ»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÊÔ½¸¤Ç¤¹¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬½ñ¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÂ¾¤Î¿Í¤Î»öÎã¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£ÊÔ½¸Ä¹¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ï²¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£