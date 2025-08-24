「監督にCL出場には不十分と言われたが…」欧州名門でリーグ戦初先発の23歳日本人を現地メディアが高評価！「安定したパフォーマンス」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人４選手が所属するセルティックは現地８月23日、スコットランドリーグの第３節でリビングストンとホームで対戦した。
前田と旗手がベンチスタートとなったなか、新加入の山田と稲村がリーグ戦初先発を果たしたセルティックは、序盤から試合を優位に進めるもゴールが遠い。
それでも後半に入って、47分にベンジャミン・ニグレンのゴールで先制すると、71分にもニグレンが追加点を挙げる。さらにその５分後には、途中出場の前田のクロスにジョニー・ケニーがダイレクトで合わせて３点目を奪取。終わってみれば３−０の快勝で、リーグ戦３連勝を飾った。
試合後、セルティック専門メディアの『67HAILHAIL』が、この一戦に出場した選手たちを採点。稲村には「７点」を付与して、次のように称賛した。
「ブレンダン・ロジャーズ監督からチャンピオンズリーグ出場には不十分だと言われたにもかかわらず、安定したパフォーマンスを見せた。キーラン・ティアニーのクオリティには遠く及ばないものの、まずまずのプレーを見せた」
一方、山田には「６点」を与えて、「彼は機敏でスピードがあり、裏に抜け出すのが得意だ。本当に一生懸命プレーし、何度か得点のチャンスもあった」と寸評を添えた。
また、３点目をアシストした前田も同じく「６点」の評価で、「ゴールボックスの左から強烈なクロスでアイルランド人選手のゴールをお膳立てした」としている。
先日、チャンピオンズリーグの登録メンバーから外された稲村。それでも23歳DFは今回、出場した日本人３選手のなかで最も高い評価となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
