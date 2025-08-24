BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）の23年発表の「Standing Next to You」ミュージックビデオが、再生回数2億を超えた。

韓国メディアOSENは「23年11月に発売したソロアルバム『GOLDEN』のタイトル曲ミュージックビデオが24日午前2時24分頃、YouTube（ユーチューブ）の再生回数2億回を突破した」と伝えた。

JUNG KOOKはソロシングル「Seven（feat．Latto）」、「3D（feat．Jack Harlow）」に続き、3番目の2億再生回数を突破になるという。

同メディアは24日「『Standing Next to You』は豊かな管楽器演奏と爆発しそうなパーカッションがパワフルな歌唱力と調和された曲。『私たちの愛は何よりも深く、どんな逆境に直面しても一緒だ』というメッセージを含んでいる。この曲のミュージックビデオは、多様な空間を背景に展開するダンスと、新鮮なカメラムービングが印象的だ。JUNG KOOKは高いパフォーマンスを披露し、20年代を代表する男性ソロアーティストの真価を見せている」と説明した。