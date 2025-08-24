トッテナム濃厚から急転直下でのアーセナル行き 英紙が明かすエゼ移籍の裏側。アルテタ監督に電話を……
プレミアリーグのアーセナルがエベレチ・エゼの獲得を発表した。
発表はプレミア第2節リーズ戦の前に行われ、そのリーズ戦ではエゼがスタジアムに姿を現した。
『Sky Sports』によると、2029年までの4年契約に1年の延長オプションが付き、移籍金は最大で6750万ポンドにも上るという。
そんなエゼだが、一時はアーセナルのノースロンドンのライバルであるトッテナム行きが濃厚とされていた。トッテナムは司令塔であるジェイムズ・マディソンがプレシーズンで負傷し、その代役としてエゼを狙っていた。
『The Athletic』が今回の移籍の裏側を明かしている。実際にトッテナム行きが濃厚となっていたが、エゼはトッテナム行きを決断する直前にアーセナルの指揮官であるミケル・アルテタ監督に電話をかけたという。
その際に自身がアーセナルで重要な存在になるのかと問い、アルテタはその後、役員会を開き、エゼを獲得するべきだと幹部たちを説得したようだ。
エゼはユース時代をアーセナルで過ごしており、契約が決まったと聞かされた際は歓喜に沸いたという。
先程加入が発表された #エゼ がエミレーツスタジアムに挨拶— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 23, 2025
背番号は期待のナンバーに
プレミアリーグ第2節#アーセナル v #リーズ
