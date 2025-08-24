40・50代「なんか野暮ったい」を回避！【ハニーズ】1枚でサマ見え♡「上品ワンピ」

きれいめもカジュアルもおしゃれに着こなしたいけれど、なんだか野暮ったい……。そんな悩みを抱えている40・50代におすすめしたい上品ワンピースを【ハニーズ】と、ハニーズの一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から厳選しました。どれもウエストマークがポイントで、1枚着るだけでサマ見えが叶うはず。オンオフ問わず活躍しそうなので、ぜひチェックしてみて。

知的ムード漂うネイビーワンピース

【ハニーズ】「スキッパーワンピース」\2,480（税込・セール価格）

黒ほど重たくならず、知的な印象を纏えるネイビーのワンピース。マオカラーのスキッパーデザインが、顔まわりのすっきり見えにひと役。ほどよく広がるシルエットは、体のラインを拾いすぎない安心感も魅力です。共布ベルトでウエストマークすれば、自然とスタイルアップが叶うはず。首元にスカーフを巻けば、華やかさたっぷりのスタイルに。デイリーからオケージョンまで幅広く活躍する予感。

爽やかなストライプで叶える夏の洗練ワンピ

【ハニーズ】「ウエストタックワンピース」\3,480（税込・セール価格）

爽やかなブルー × ホワイトのストライプが夏らしいワンピース。ウエストタック & 共布ベルトで、フレアシルエットが際立ちます。共布ベルトのシルバーカラーのバックルでほどよくアクセントをプラス。襟付きのスキッパーデザインが、首元をすっきり見せつつ、きちんと感もキープするので通勤スタイルにもおすすめです。袖口は折り返しデザインになっていて、シンプル見えしすぎないのがポイント。

サッと1枚着るだけでこなれるドッキングワンピース

【GLACIER lusso】「ドッキングワンピース」\3,480（税込・セール価格）

トップスとスカートをドッキングさせたように見えるワンピースは、着るだけでサマ見えしそう。スカート部分は落ち感のある素材とティアードのデザインで、歩くたびに華やかな動きをプラス。深みのあるワインレッドが、コーデ全体をグッと大人っぽく引き寄せてくれます。羽織りや小物の合わせ方次第で、オンオフ問わず活躍しそう。ブラックのアイテムでまとめれば、より洗練されたスタイルに。

総小花柄で可憐さ漂う大人ワンピース

【GLACIER lusso】「花柄マオカラーワンピース」\3,980（税込・セール価格）

涼やかなグリーンに小花柄をあしらった、軽やかな印象のマキシ丈ワンピース。たっぷりと入ったドレープが、気になる下半身をふんわりカバーします。長めのフレンチスリーブは、大人女性も気負わず着やすいデザイン。フロントのボタンとウエストゴムで、リラクシーながらもメリハリのあるシルエットに。カゴバッグやベージュのサンダルを合わせれば、夏らしい大人フェミニンスタイルの完成です。

