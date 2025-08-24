藤本美貴＆庄司智春、SixTONES高地優吾と食卓を囲む 「美味しそうですね」「アイドルとアイドルが並んでる」
タレント・藤本美貴が、24日までに自身のインスタグラムを更新し、夫・庄司智春、SixTONES・高地優吾（※高＝はしごだか）と食卓を囲む姿を公開した。
【写真】藤本美貴＆庄司智春、SixTONES高地優吾と食卓を囲む
藤本・庄司夫妻のフジテレビ系料理バラエティー『ミキティダイニング』（毎週土曜 後10：25）に、高地がゲスト出演した。
藤本は「ミキティダイニング見てくれた方ありがとうございます」と視聴者に感謝し、「高地くんの手際の良さと楽しいトークの時間ありがとうございました」と報告。TVerでの見逃し視聴を呼びかけた。
「美味しそうですね」「アイドルとアイドルが並んでる」「とても楽しい空間に高地くんも楽しそうで見ててほんわかしました」など、多数のコメントが届いている。
【写真】藤本美貴＆庄司智春、SixTONES高地優吾と食卓を囲む
藤本・庄司夫妻のフジテレビ系料理バラエティー『ミキティダイニング』（毎週土曜 後10：25）に、高地がゲスト出演した。
藤本は「ミキティダイニング見てくれた方ありがとうございます」と視聴者に感謝し、「高地くんの手際の良さと楽しいトークの時間ありがとうございました」と報告。TVerでの見逃し視聴を呼びかけた。
「美味しそうですね」「アイドルとアイドルが並んでる」「とても楽しい空間に高地くんも楽しそうで見ててほんわかしました」など、多数のコメントが届いている。