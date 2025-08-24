X JAPAN・YOSHIKIさんのスタッフがＸを更新。

YOSHIKIさんが、右手を負傷したことを明かしました。



【写真を見る】【 YOSHIKI 】 右手を負傷 「公演中、一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により」 現在「3度目の首の手術を経て行う復活の公演」の最中





YOSHIKIさんのスタッフのアカウントでは「【重要なお知らせ】」と題して、英語と日本語の文書をアップ。



続けて「昨夜の夜公演中、一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷いたしました。」と、報告しました。



そして「現在は治療を受けながら、医師の判断のもと公演は予定通り継続しております。」と、しています。





YOSHIKIさんのスタッフのＸアカウントでは「この10公演は、3度目の首の手術を経て行う復活の公演でもあります。残り7公演を無事に乗り越えられるよう、YOSHIKI本人へ接触される機会がある際は優しくお願いいたします。」「皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。」と、ファンに向けて呼びかけています。





この投稿にファンからは「早くよくなりますように」・「YOSHIKIさん心配です」・「YOSHIKIさんの優しさを踏みにじるような行為は絶対してはいけません。」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】