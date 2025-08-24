「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が23日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。元ロンドンブーツ・田村亮（53）への“ゆがんだ愛”が明らかになった。

リスナーから、別番組に亮が出演した際、「歴代彼女がみんな加藤さんに泣かされた」と告白していたが、何を思って泣かせていたのか、とのメッセージが加藤に届いた。

加藤は「ん？歴代の彼女は言い過ぎでしょ〜、2人ぐらいだと思うよ〜」と小声で応じたが、共演陣は「2人!?」とそれでも驚きを隠せない様子。加藤は「“覚悟あんのか、オマエ。亮と付き合う…”っていうね。俺も記憶定かじゃないですけど、大体そうですよ。やっぱ俺も亮をかわいがってたから。彼女みたいなのが出てきやがって。俺以上の存在が出てきちゃったっていのが…」と、かわいい後輩を奪われる嫉妬からだったようだ。

「“覚悟あんのか”“あります”“あるわけねえだろテメーに”なんて。“あるって簡単に言えねえだろ！覚悟なんて。考えてから言えって。何秒か空けてからじゃないと覚悟なんて決まんねえだろ！なんで即答してんだよ、バカヤロー。だめだよ、亮と付き合うのは…”って」と、暴言の内容を振り返った。亮にはありがた迷惑だという指摘には、「そうだよ？」と即答し、笑わせた。。

また、「奥さんともお会いしてますよ。結婚するんだってときも来てましたよ。“やめたほうがいい”って」と、失礼な対応をしたことを明かし、笑った。

だが、「亮の奥さんはすごい腹据わってて。“どういうことですか、加藤さん。そういう言い方するのおかしくないですか”みたいなことをめっちゃ言われたのよ」と回想した。

「俺、（攻撃は強いが）守備弱いから。それで凄い子だなと思った記憶はあるのよ」と評価した。「今もうちに来るよ、亮の奥さん。亮がいなくてもうちの奥さんに会いにとか」と家族ぐるみの付き合いだという。

「亮はいい子じゃん？ネームバリューと社会的地位、売れてるってことに寄ってくる女もいるじゃない。そういうヤツを払ってんだぜ、俺は。全部見てんだぜ、一挙手一投足を。亮は好きでも、相手が亮をだましてる可能性あるじゃない。俺、信用してないから…基本的に」と、さながらボディーガード。「考えてみて下さい。前の彼女を俺が泣かせてきて、亮が別れてなかったら、今の奥さんとは会ってないんだよ」と、自身の功績をアピールしていた。