ももいろクローバーZの玉井詩織（30）が24日、都内で27日に2冊同時発売となる写真集「たまゆら」と「しおどき」（SDP）の発売記念イベントを行った。

芸能活動20周年にして初の写真集。今年6月には30歳の誕生日を迎えており「節目で2作同時に出させて頂いて本当にうれしく思います」と喜んだ。

撮影は、「たまゆら」がベトナムで4泊6日、「しおどき」は都内近郊で2日間のロケでそれぞれ行われた。「しおどき」はまるで映画やドラマのように描かれた物語に沿ったストーリー写真集となっており、玉井は異なる3つの物語に登場する主人公のキャラクターに扮している。「1冊ずつでももちろん、2冊合わせると、違う表情の私や人生30年と芸能生活20年を歩んできた歴史を感じてもらいながら楽しんでもらえる作品ができたと思います」とアピールした。

芸能生活20周年については「こんなに長く続けていけるとは思っていなかった。数字の大きさにびっくりしています」と口にした。そして「ターニングポイントはももクロになった瞬間。ももクロを作るとなった時に、その場所に呼んでもらったことが自分の中では凄く大きかった」と感慨深そうに話した。