◇新体操 世界選手権 第４日 （２３日、ブラジル・リオデジャネイロ）

団体総合で、日本代表「フェアリージャパン」（鈴木歩佳、稲木李菜子、田口久乃、西本愛実、花村夏実、三好初音）が、リボン３位（２７・２００点）、フープ・ボールで１位（２８・３５０点）となり合計５５・５５０点で初の金メダルを獲得する快挙を成し遂げた。過去に２度（７５年、１９年）の銀メダルはあったが、金は初で４大会ぶりのメダルとなった。

フェアリージャパンは、昨夏のパリ五輪出場を逃し、３年後のロサンゼルス五輪に向けて新たなスタート切っていた。２５歳の鈴木主将（ミキハウス）が最年長で、最年少が１６歳とベテランと若手が融合した新生チームで歴史の扉を開いてみせた。

鈴木主将は「世界選手権で金メダルを獲得することができて本当にうれしいです。みなさんの応援・サポートのおかげで取れたこの金メダルだと思うので、たくさんの方に感謝の気持ちでいっぱいです。種目別決勝でも２種目とも演技することができるので、今日の反省部分を修正し、気持ちを切り替え、やり切りたいと思います」とコメントした。