Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó»ÒÌò¤¬ÊÑ¤Ü¤¦¡ª¤É¤¨¤é¤¤¿§µ¤¡Ö¤á¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡Á¡×£±£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·°æÈþ±©
¡¡¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Ç½÷Í¥¤Î¿·°æÈþ±©¡Ê£±£¸¡Ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¡ô±î¤âÌÚ¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ê½ë¤µ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î»Ñ¤Ç¡¢²£´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡££±£¸ºÐ¤È»×¤¨¤ÌÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿§µ¤¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¥É¥¥Ã¡£¡ÖÈþ±©¤µ¤ó¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ËåºÎï¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡×¡Ö²£´é¤¬åºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÈþ±©¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤Èþ¿Í¡×¤ÈÈþ¤Ü¤¦¤Ë¤Û¤ì¤Ü¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·°æ¤Ï¡¢£²£°£±£·Ç¯¸å´ü¤Î£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Æ¤ó¤Î»Ò¶¡»þÂå¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ë±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢£±£¸Ç¯¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡×¤ä£²£°Ç¯¡ÖÉÂ¼¼¤ÇÇ°Ê©¤ò¾§¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê£Ô£Â£Ó¡Ë¡¢£²£²Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡¢£²£´Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£