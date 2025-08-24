¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù½Ð±éÃæ¤Î¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¤¬½µ¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ÖÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¿¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤À¤¤¤Ö¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¡ÊDAZN¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¤¬¡¢8·î25Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤36¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¸«¤»¤¿¿·¶ÃÏ¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¶À¤ÎÁ°¤ÇÊÑ´é¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü
¡½¡½Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ìÅÐ¾ì¤Ç¡¢º£²ó¤Ï²¹Àô¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡£
¹õÌÚ¡¡¼Â¤Ïº£²ó¤Î²¹Àô½É¡¢°ÊÁ°¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤¬¤¤¤«¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï18ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤Ç²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
¹õÌÚ¡¡Åö»þ¤Î»ä¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥ì¥ó¥À¡¼ÂÎ·Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÀµµÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È½÷À¤Ã¤Ý¤¤´Ý¤ß¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡©
¹õÌÚ¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¿¬¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¡×¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¿¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈºÇ¶á¤ÏÁ°È±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½°ÊÁ°¤ÏÁ°È±¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ëÈ±·¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ°È±¤òÎ®¤·¤¿¤êÊ¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÌÚ¡¡»ä¡¢Á°È±¤¬¤¢¤ë¤ÈÍÄ¤¯¸«¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°È±¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢26ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤éÁ°È±¤òºî¤Ã¤Æ¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³¤¤Î¥·¡¼¥ó¡£³³Ì¤ò³¤¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÌÚ¡¡¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤è¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ÎÌ¾»Ä¤«¤Ê¡£¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ð¥¹¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤ÏÃË¤Î¥³¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢½÷¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç¤·¤¿¤Í¡£À©Éþ¤¬¼«Í³¤Ê³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´¿È¥Ô¥ó¥¯·Ï¤ÎÀ©Éþ¤Ë¤·¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¾Ð¤¦¤·¡¢À³Ê¤â¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤È¤¤¤¦¤«¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹õÌÚ¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¨¤ÐÊÑ´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º£¤Ï¤À¤¤¤Ö¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç¼«Ê¬¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÊÑ´é¤ò¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹õÌÚ¡¡Í½Äê¤¬¤Ê¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¡£¤¢¤È¡¢ÎÁÍý¤¬¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Í¥¹¥È¥í¡¼¥Í¤Ê¤É¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤â¡£²È»ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÅ°ÄìÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤â²È¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£Éô²°¤¬¤¤ì¤¤¤À¤Èµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹õÌÚ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤Éµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë»þ´Ö¤¬ÌµÂÌ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Î²þÁ±ÅÀ¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢À¸³èÁ´ÈÌ¤¬µ¬Â§Àµ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¡¢¥¢¥í¥Þ¸¡Äê1µé¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤ò¸¼´Ø¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¿²¼¼¤Ê¤ÉÉô²°¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡£µ¤Ê¬¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È·Ï¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½³°¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Ï¡©
¹õÌÚ¡¡Í§Ã£¤È¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤àµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»öµ¢¤ê¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡£
¡½¡½º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»£±Æ¤Ï¡©
¹õÌÚ¡¡¤â¤¦¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È......Îã¤¨¤Ð¡¢¥Û¥é¡¼¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ÇÇÑÔÒ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£
¡½¡½Ãî¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
¹õÌÚ¡¡¥à¥ê¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥à¥ê¡ª¡¡¤¢¤ó¤Þ¤êÃî¤¬¤¤¤Ê¤¤½ê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌîÅÄÍÛ»Ò¡Ê¥ß¥¿¥±¥¤¥·¥ç¥¦¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿±öÅÄ·ë¹á¡ÊJULLY¡Ë
¡ü¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡¡
2000Ç¯6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡B83 W56 H82¡¡
¡û2020Ç¯¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó£Ú¡Ê¥¼¥Ã¥È¡Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¡ÊDAZN¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@HikariKuroki_¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@kuroki_hikari¡Û¡¡
¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÌÀÆü¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÂçÄÔÎ´¹¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿ÂçÄÔÎ´¹