お笑いコンビ、くりぃむしちゅー上田晋也（55）が23日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）にVTR出演。同日ゲスト出演していた亀梨和也（39）とのエピソードを明かした。

亀梨と15年以上、同局系「Going! Sports＆News」（土曜、日曜午後11時55分）で共演している上田。番組スタッフから「共演して特に印象に残っていることはありますか?」と問われると「ロンドンオリンピックに3週間行ってたのよ、開会から閉会式までいて。ロンドンから飛行機に乗ったらさ、CAさんが『こちら亀梨様からのお預かり物でございます』って」と機内で亀梨からの差し入れの菓子を受け取ったことを打ち明けた。

この亀梨の行動に感銘を受けた上田は「飛行機に乗ったら俺に届くようにしてんのよ。『抱かれてもいい！』と思ったもんね」と話すと、スタジオからは笑いが起きた。

さらに上田は「あれ、どういうやり方でやったのかわからないんです。どういう風にCAさんにお願いしたのか、航空会社にお願いしたのか。あいつ、いまだにやり方教えないんだよな、俺に。俺も誰かにやってあげようと思ってるんだけど」とぼやいた。