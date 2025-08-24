整形を告白「10年前ぐらいから」34歳の現在 水沢アリー恋愛観も明かす「その本を読まなかったら付き合わない」
タレントの水沢アリー（34）が、24日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、自身の「整形」を赤裸々告白した。
【写真】「今もアップデート中」過去の写真も紹介した水沢アリー
水沢は、上沼恵美子らに対して「いろいろイジりました」と明かし、「まだまだやりたいぐらい」と意欲。金額の話題になると「お金はかかります。今すごく高くって…」とし、「10年前ぐらいからちょこちょこ、ちょこちょこしてたんですよ。（金額は）数えたことない、怖くて」と吐露。
高田純次は「1000万円はいってるよね」と想像。水沢は「いってないと思います」としつつ、現在の相場について「鼻だけでも300万かかる、当たり前に」と明かした。
また、恋愛観に触れ、良い感じになった相手に自分の好きなさくらももこさんの本をすすめるとし、「その本を読まなかったら付き合わない」とキッパリ。「読むよーって皆言うんですけど、実際に読む人は一握り。そこを越えてきた人と付き合う」と語っていた。
