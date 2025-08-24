グラビアタレントの橋本梨菜（31）青山ひかる（32）河路由希子（28）の3人で活動するユニット「sherbet」が24日、都内で、結成10周年のメモリアル写真集「Departure」の発売記念イベントを行った。

撮影はハワイで5日間ほど行ったという。橋本は撮影の思い出を聞かれると「ホテルでお互いの部屋を行き来したり、買い物をしたり、とても楽しかった」と笑顔で話した。

お気に入りの1枚は「これぞワイキキビーチ。これ1枚でハワイが伝わる」と自信を持って選出。「お尻の筋トレをがっつりやってハワイに行ったので、是非見ていただきたい」とアピールした。

活動10周年を振り返って「めっちゃ早かった。どれだけ考えても10年たった気がしない。あおみん（青山）とは10年丸々一緒にいて、いろんなことがあったけど支え合ってここまできた」とメンバーに感謝した。 ユニットの10年後を想像すると「（その頃は）42歳…正直想像できないけれど、10年前も今のこの状況を想像できなかった。なるようになるんじゃないかなと思う。YouTubeもやっているし、形が変わってもsherbetをなくす必要はない」と先を見据えた。

今後の目標を聞かれると「今は国内ツアー中で、次はアジアツアー行けるんじゃないかな」と掲げた。「日本だけじゃなくてアジアの方にも応援してもらえるグループになりたい」と力強く話した。