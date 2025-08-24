清澄白河のビールが美味い！ビール工房で味わう何度でも飲みたくなるフルーティードライビール
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・清澄白河のビール工房店『BEER VISTA BREWERY』です。
町に開かれたビール工房のいつものビールでのんびりリラックス
「その町で造るビールがちゃんとおいしくて、それを飲める店が当たり前にある。そういう町っていいなぁと思うんです」と話すヘッドブルワーの古里大輔さん。
なるほどその通りだなぁと思わずうなづいてしまった。
清澄白河と森下の間にあり、印刷所だったという場所にブルワリーを作った。小さな醸造所の手前には立ち飲みカウンターとテーブル席が用意されている。ストンと開けた空間で、休日にのんびりとビールを飲みたくなるような抜け感がいい。
目指したのは「誰にでも飲みやすいビール」だという。
定番のひとつ『Itsumono』は、苦みがやさしくまろやかなイングリッシュビターエールというスタイルをチョイス。どんなときでも飲みたくなるスタンダードなおいしさだ。
Itsumono1300円、トキワヘイズ1350円、バットフリップ850円
店の住所を冠した『常盤ヘイズ』は、ヘイジーIPAのジューシーでフルーティさはそのままに、飲み口は意外とドライ。だからクイクイ飲める軽やかさがある。
新しい店がどんどん増えて面白くなっている清澄白河周辺。そんな地元のお店とコラボしたビールも造っていて、まさに町のビール工房として活躍中なのである。
ヘッドブルワー：古里大輔さん、店長：赤池勇紀さん「犬連れやベビーカーもOK、気軽に立ち寄ってくださいね」
清澄白河『BEER VISTA BREWERY』
［店名］『BEER VISTA BREWERY』
［住所］東京都江東区常盤2-13-17トキワハイツ1階
［電話］03-6659-6657
［営業時間］16時（土・日14時〜）〜22時
［休日］不定休
［交通］地下鉄大江戸線ほか清澄白河駅Ａ1出口から徒歩4分
