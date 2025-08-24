全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・清澄白河のビール工房店『BEER VISTA BREWERY』です。

町に開かれたビール工房のいつものビールでのんびりリラックス

「その町で造るビールがちゃんとおいしくて、それを飲める店が当たり前にある。そういう町っていいなぁと思うんです」と話すヘッドブルワーの古里大輔さん。

なるほどその通りだなぁと思わずうなづいてしまった。

清澄白河と森下の間にあり、印刷所だったという場所にブルワリーを作った。小さな醸造所の手前には立ち飲みカウンターとテーブル席が用意されている。ストンと開けた空間で、休日にのんびりとビールを飲みたくなるような抜け感がいい。

目指したのは「誰にでも飲みやすいビール」だという。

定番のひとつ『Itsumono』は、苦みがやさしくまろやかなイングリッシュビターエールというスタイルをチョイス。どんなときでも飲みたくなるスタンダードなおいしさだ。

『BEER VISTA BREWERY』（左から順に）Itsumono 1300円、トキワヘイズ 1350円、バットフリップ 850円 定番や季節もの、ゲストビールなど10タップ

店の住所を冠した『常盤ヘイズ』は、ヘイジーIPAのジューシーでフルーティさはそのままに、飲み口は意外とドライ。だからクイクイ飲める軽やかさがある。

新しい店がどんどん増えて面白くなっている清澄白河周辺。そんな地元のお店とコラボしたビールも造っていて、まさに町のビール工房として活躍中なのである。

ヘッドブルワー：古里大輔さん、店長：赤池勇紀さん「犬連れやベビーカーもOK、気軽に立ち寄ってくださいね」

『BEER VISTA BREWERY』立ち飲みカウンターはタップの目の前

［店名］『BEER VISTA BREWERY』

［住所］東京都江東区常盤2-13-17トキワハイツ1階

［電話］03-6659-6657

［営業時間］16時（土・日14時〜）〜22時

［休日］不定休

［交通］地下鉄大江戸線ほか清澄白河駅Ａ1出口から徒歩4分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

