ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£³Ç¯Ï¢Â³£Í£Ö£Ð¤ò¥·¥å¥ï¥Ð¡¼ÁË»ß¤«¡¡¡Ö£²¿Í¤ÎÁè¤¤¡×¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢Í½ÁÛ
¡¡³¤³°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ù£Á£Ò£Ä£Â£Á£Ò£Ë£Å£Ò¡×¤Ï£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤Ëµ»ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î£³Ç¯Ï¢Â³£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¤òÁË»ß¤¹¤ëÃË¤ÎÂ¸ºß¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°£Í£Ö£ÐÁèÃ¥Àï¤ËÄ©Àï¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤À¤¬¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÎò»Ë¤òºî¤ë¤ÈÄ©Àï¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë°Õ³°¤Ê¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÃ«¤Î£³Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤òÁË¤àÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤À¡£¸½ºß¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£´£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÂçË¤¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È·ã¤·¤¤ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Ê¿¶ÑÂÇÎ¨¤ò¤¢¤Þ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£³Ê¬£²ÎÒ¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¹âÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¶Ê¬£¶ÎÒ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇÎ¨¤Ç¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¡¢¼çÍ×¤Ê»ØÉ¸Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢£Í£Ö£Ð¸õÊä¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Î£Í£Ö£Ð¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁè¤¤¤Ë½ªÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÂÇÎ¨¤ÎÎ¾Êý¤ÇÍ¥¤ì¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï£³£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¡õÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬°Ê¾å¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂÇÎ¨¡õËÜÎÝÂÇ¿ô¤È¤â¤Ë¹â¿å½à¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬³§Ìµ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼çÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¡õ¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤½¤ì¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ºòÇ¯¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤«¤éÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÃ«¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ºòÇ¯¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åê¼ê¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤òÌ³¤á¤ëÂçÃ«¤¬º£µ¨¤Ï¼ê½ÑÌÀ¤±¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ®ÀÓÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤À£´¡¦£²¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤¿»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ËËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤³¤ì¤¬£Í£Ö£Ð¸õÊä¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤ÎÎ©¾ì¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÅê¼ê¿Ø¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ÂçÃ«¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç£Í£Ö£Ð¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¸ØÄ¥¤À¤í¤¦¡×¤È£²¿Í¤Îº¹¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î»ýÏÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£