なすとさば缶のトマトパスタ（料理・郄山かづえ、撮影・邑口京一郎）


下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！

和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。

■さばとトマトのうまみが溶け合って抜群のおいしさ

なすとさば缶のトマトパスタ

1人分　651kcal

塩分　3.0g

材料（2人分）

なす……2個

さば水煮缶……1缶（約190g）

カットトマト缶……1/2缶（約200g）

玉ねぎのみじん切り……1/2個分

スパゲッティ……160g

おろしにんにく……1片分

白ワイン（または酒）……大さじ2

塩　オリーブ油　粗びき黒こしょう

作り方

1　なすは5mm厚さの半月切りにする。

2　鍋にたっぷりの湯を沸かして塩適量（湯2Lに対して大1）を入れ、スパゲッティを袋の表示どおりにゆで始める。

3　フライパンにオリーブ油大2、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら玉ねぎを加えて約3分炒める。なすを加えて約2分炒め、さばを缶汁ごと加え、白ワインを加えて炒め合わせる。

4　カットトマトを加えてふたをし、約3分煮る。塩小1/4、こしょう少々を加えてさっと混ぜる。スパゲッティがゆで上がったら湯をきって加え、あえる。

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

料理／郄山かづえ、撮影／邑口京一郎

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』