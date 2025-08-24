【なすが主役の麺もの】さばとトマトのうまみが溶け合う「なすとさば缶のトマトパスタ」
【画像を見る】こってりもあっさりも◎！なすがおいしい「重ね焼き」と「とり南蛮」レシピ
下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！
和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。
■さばとトマトのうまみが溶け合って抜群のおいしさ
なすとさば缶のトマトパスタ
1人分 651kcal
材料（2人分）
なす……2個
さば水煮缶……1缶（約190g）
カットトマト缶……1/2缶（約200g）
玉ねぎのみじん切り……1/2個分
スパゲッティ……160g
おろしにんにく……1片分
白ワイン（または酒）……大さじ2
塩 オリーブ油 粗びき黒こしょう
作り方
1 なすは5mm厚さの半月切りにする。
2 鍋にたっぷりの湯を沸かして塩適量（湯2Lに対して大1）を入れ、スパゲッティを袋の表示どおりにゆで始める。
3 フライパンにオリーブ油大2、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら玉ねぎを加えて約3分炒める。なすを加えて約2分炒め、さばを缶汁ごと加え、白ワインを加えて炒め合わせる。
4 カットトマトを加えてふたをし、約3分煮る。塩小1/4、こしょう少々を加えてさっと混ぜる。スパゲッティがゆで上がったら湯をきって加え、あえる。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
料理／郄山かづえ、撮影／邑口京一郎
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのなす100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのなす100レシピ』