来春でのグループ活動終了を発表している嵐の櫻井翔（43）が23日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）にVTRで出演。嵐のメンバーとの楽屋での時間について話す場面があった。

櫻井は、同日ゲスト出演しているRIP SLYMEのメンバーに「RIP SLYMEのみなさん、楽屋でどんな過ごし方をしていますか?」と質問。

現在RIP SLYMEは26年3月22日まで期間限定の活動再開をしており、櫻井は「嵐もそうだけど、みんなそろってある程度の期間が決まっていてっていう中での過ごし方って、1日1日が特別な時間になると思うんですよね。そういう時間を過ごしている中でどう過ごしているかな？ っていうのが知りたい」と質問の理由を明かした。

続けて櫻井は「ちょうど僕ら、5人そろってファンクラブの撮影してたんですけど、昨日」と切り出し「しゃべってましたね、ずっとそれぞれと。ニノ（二宮和也）としゃべっているときもあれば、相葉君（相葉雅紀）しゃべっていることも。5人でずっとしゃべってたわけではないですけど、それぞれが、それぞれと会話しているっていうのが昨日の楽屋でしたね」と撮影の裏話を明かした。

スタジオではRIP SLYMのRYO−Z（51）が櫻井の質問に返答。「うちはしりとりやったりしてるもんね」と話し、一同を笑いに巻き込んだ。