「えっコレ洗えないの？！」「1枚66円って驚愕」「その発想はなかったよ」100均グッズ

旅先で使ったらそのまま処分できる、軽くて持ち運びやすいトラベルグッズをダイソーで発見！洗濯不要だから手間がなく、荷物も減らせて、旅行や出張の負担をぐっと軽くしてくれます。1枚66円というコスパの高さも魅力で、フィット感・持ち運びやすさも備えた実用性の高いアイテムです。一度使えばもう戻れません♡

商品情報

商品名：トラベルパンツ（レディース、5枚、M）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：Mサイズ（ヒップ87〜95cm）

内容量：5枚入

販売ショップ：ダイソー

身軽に旅行したい人必見！ダイソーの『トラベルパンツ』

旅行や出張の際は少しでも荷物を減らして身軽に行きたい、そんな方も多いと思います。

旅行先で衣類を洗って着回せば荷物を減せますが、洗濯する環境がないことも多いですよね。1泊ならまだしも、2〜3泊分の使用済みの下着を持ち運ぶのは少々気が引けます…。

そんな煩わしさを解消したいなら、ダイソーの『トラベルパンツ』をおすすめします！

筆者が訪れた店舗ではトラベルグッズ売り場に並んでいました。ショーツが1枚ずつ個包装されていて、5枚入りで330円。1枚あたり66円と驚くべきコスパです。

よくある使い捨てのショーツではありませんが、洗濯不可のため、実質使い捨て向きのアイテムと言えます。

洗濯や持ち帰りの手間を考えれば、この値段で快適さを買えるのはかなり嬉しいのではないでしょうか。

軽さと履き心地に意外性あり！使い捨てすれば荷物も負担も減らせる！

今回購入したのはレディースのMサイズ。ヒップ87cm〜95cmまで対応しています。

手に取った瞬間に「軽っ！」と声が出るほど、薄手の生地でできていて、見た目はほぼシースルー。

素材はポリエステル96％・ポリウレタン4％で、パンストを触ったときのような薄さと軽さです。

最初は頼りなく感じましたが、意外にも伸縮性がよく、履いているのを忘れるほど軽いのに安心して履けるフィット感あり。

クロッチ部分は二重になっているため、最低限の安心感は確保されています。

ただし縫い目はむき出しなので、肌が敏感な方は少し注意が必要かもしれません。

今回は、ダイソーの『トラベルパンツ』をご紹介しました。旅先で使用後はそのまま捨てられるので、帰りの荷物がコンパクトに。

個包装なので必要な枚数だけバッグに入れて持ち歩けるのも便利。衛生面でも安心です。

出張や旅行はもちろん、災害時の備えとしても役立つこと間違いなしなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。