アクティブに歩けるKEENの「ローファー」が限定登場。人気モデルがモチーフの編み込みデザインにも注目だよ
アウトドア・フットウェアブランドの「KEEN（キーン）」から、新作シューズ「UNEEK LOAFER WK（ユニーク ローファー ダブルケー）」が誕生。
ブランドのアイコンシューズ『UNEEK（ユニーク）』をモチーフにした、快適な履き心地のローファーとなっています。
8月29日（金）より、KEEN公式オンラインストアや直営店、各取扱店にて販売開始。
シリアルナンバー入りの数量限定モデルなので、要チェックです！
KEENの新作はおしゃれな“ローファー”
新作シューズ「UNEEK LOAFER WK」（税込2万8600円）は、ブランドのアイコンでもある『UNEEK』のアッパーデザインを受け継ぎつつ、モカシンの要素を取り入れたペニーローファー。
ペニーローファーとは、アッパーにほどこされた“サドル”というベルト状のパーツに、切り込みを入れたデザインが特徴のローファーを指します。
その切り込みに1セント硬貨（ペニー）を挟んだことが、名前の由来だそうですよ。
ソールには、スムーズな歩きをサポートする“KEEN.CURVE（キーン・カーブ）”を採用。
キレイめなデザインながら、アクティブに楽しめる一足となっています。
KEENのベストセラー『UNEEK』って？
KEENのベストセラー『UNEEK』は、サンダルの快適さとスニーカーの履き心地を融合した、オープンエア・スニーカーです。
2本のコードと1枚のソールを編み上げた作りで、足にぴったりとフィット。
クッション性が高いだけでなく、濡れた路面でも滑りにくいグリップ力を備えています。
高性能のソールで、ローファーなのに歩きやすい
「UNEEK LOAFER WK」のアッパーにほどこされたコードのデザインは、職人が手作業で縫い上げ、編み込んでいるそう。
クッション性抜群なミッドソールは、歩いている時の衝撃を和らげ、足への負担を減らしてくれます。
また、カーブ状のソールユニット“KEEN.CURVE”が、まるで前へ転がるような新感覚の歩き心地に。
高級感漂う見た目は、環境に配慮したプレミアムレザー素材を使っているのがポイントです。
さらにローファーは、シリアルナンバーの刻印が入った特別仕様。
世界でも数量限定でしか販売されないので、とても貴重ですよ。
カジュアルにも、キレイめにも使えるローファーをチェック
フォーマルなシーンはもちろん、歩きやすいソールが搭載されているのでアクティブに動く場面にも活躍する、KEENの新作ローファー。
革靴は馴染むまで足が痛くなりやすいイメージがありますが、「UNEEK LOAFER WK」なら疲れにくく、快適に過ごせそうですよね。
数量限定のレアなシューズを、ぜひチェックしてみて。
KEEN「UNEEK LOAFER WK」詳細
発売日：8月29日（金）
取扱店舗：KEEN 公式オンラインストア、KEEN GARAGE HARAJUKU、MITA SNEAKERS、KITH TOKYO、KITH OSAKA、H BEAUTY & YOUTH、LOFTMANCOOP KYOTO、LOFTMANCOOP Ohana
KEEN「UNEEK LOAFER WK」商品ページ
https://www.keenfootwear.jp/
参照元：キーン・ジャパン合同会社 プレスリリース
