ももいろクローバーZ玉井詩織（30）が24日、都内で玉井詩織1st写真集「たまゆら」ストーリー写真集「しおどき」（ともにSDP発行）発売記念イベントを開催した。

30歳と芸能生活20周年を記念して、2作同時発売。「たまゆら」ではかねて行きたかったというベトナムで自然体な美しさを撮影し、「しおどき」はオリジナルストーリーをベースに、3人の人物を演じ分けた女優としての魅力を引き出した。

芸能生活20周年を迎え「こんなに長く活動を続けていけると思っていなかったので、数字の大きさにびっくりです」と月日の長さをかみしめ、「ターニングポイントになったのはももクロになった瞬間。ももクロを作ると決まった時にその場所に呼んでもらえたのが自分の中ですごく大きかった。今思い浮かぶのは結成の時ですね」と芸能生活で最も大きな思い出を語った。

この夏は3年ぶりに夏のライブを開催。台風で開催が危ぶまれたが、無事2公演とも開催できた。「会場が横浜スタジアムで、野外のステージだった。花火や水の演出もあって、今年の夏で一番の夏の思い出になりました」と満面の笑みで語った。