むしろ100均のほうが優秀かも？！収納ストレスから解放された！お風呂掃除の必需品

お風呂を上がったときや、お風呂掃除に欠かせない水切りようのスクレーパー。今まで数百円で購入したメーカー品を使っていたのですが、マグネット収納なのにずり落ちてしまってプチストレスになっていました。そんな悩みを解決してくれるアイテムをダイソーで発見！水切り能力には大差なくとても優秀な商品ですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：磁石で引っ付くお風呂のスクレーパー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

これで100円なの？！ダイソーで見つけたスクレーパー

今回ご紹介するのはダイソーのお風呂グッズ売り場で見つけた『磁石で引っ付くお風呂のスクレーパー』という商品。

110円（税込）とお安いこともあり、よくあるスクレーパーと比べると、やや小型のようです。

実際に使ってみると凸凹のある床でもしっかりと水を切ることができました。もちろん平らな壁などに使っても同様です。

お風呂のイスの水切りも◎

ただしブレード部分がやわらかいため、力を入れすぎてしまうと水を取り逃してしまうことがあります。

筆者としては大体の水気が取れればいいかなという気持ちで使用しているため、そこまで気になりませんでしたよ！

軽量だからずり落ちない！ダイソーの『磁石で引っ付くお風呂のスクレーパー』

持ち手部分には磁石がついているので…。

このようにマグネットに対応した壁面などに収納が可能。本体がコンパクトでスリムなので、ずり落ちてくることがなく圧迫感もありませんよ！

今まで数百円で購入したメーカー品を使っていましたが、ブレード部分が大きいためずるずると落ちてしまうのがストレスでした。

でも『磁石で引っ付くお風呂のスクレーパー』に買い替えてからはそのようなストレスはなくなり、水切りの仕上がりもメーカー品と大差ないので、愛用しています。

今回はダイソーで購入した『磁石で引っ付くお風呂のスクレーパー』をご紹介しました。110円（税込）とは思えないクオリティでとてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。